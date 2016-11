Haapsalu kunstikool avas intrigeeriva pealkirjaga näituse

Kaie Ilves

Haapsalu kunstikooli galeriis avatud ülevaatenäitusel „Maal. Joon. Meta. Kera” eksponeerib oma loomingut kunstikooli täiskasvanute kursus.

Intrigeeriv pealkiri koosneb tegelikult lühenditest: maal nagu maalimine, joon nagu joonistamine, meta nagu metallehistöö ja kera nagu keraamika.

Haapsalu kunstikooli direktori Marika Aedviiru sõnul pole seekordsel näitusel läbivat teemat, mis võtaks väljapaneku kokku. Nii valitigi pealkirjaks hoopis lühend. Ootamatult aga moodustusid omaette sõnad, mis annavad omakorda tähendusi juurde ning äratavad huvi.

Nagu väljapaneku pealkiri lubab, näeb pliiatsijoonistusi, aga ka akvarelle, pastelle, õlimaale, metallehistööd, sh ehteid – käevõrusid ja sõrmuseid – ja muidugi (raku)keraamikat. Aedviir märkis ära Kärme Küüliku omaniku Jaanus Kalmu töö, kus söögikoha omanik on kasutanud stiliseeritud nuga ja kahvlit, ühendades need ja keerates kauniks hõbekäevõruks. Üks huvitavamaid töid näitusel on Eva Esopi lamp, kõrgkuumuses kuppel, mis on loojal kodus päriseltki kasutusel. Huvitavad on ka keraamilised linnumajad.

Kunstikooli galeriis eksponeerib oma loomingut 16 väga mitmesuguse tausta ja käekirjaga kunstikursuslast. Mõned on May Aavasalu käe all õppinud juba paarkümmend aastat. Päris uued õpilased on kunstikoolis kätt harjutanud oktoobri algusest, st napilt kaks kuud. Ka nende looming, kokku neli tööd, on ühisnäitusel.

Haapsalu kunstikooli täiskasvanute kursusel on tunnid kord nädalas. Õpilasi juhendavad kunstnikud ja õpetajad Indrek Jets, Elis Saareväli, May Aavasalu ja Aide Leit-Lepmets.

„Maal. Joon. Meta. Kera” on avatud 10. detsembrini teisipäevast laupäevani. Täiskasvanute kursuse ülevaatenäitust korraldab kunstikool iga aasta lõpus.

