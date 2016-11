Arsise kellade ansambel toob jõulutunnet otse Liibanonist

Tiina Boucher, mänedžer

Foto: Sam Jost

Arsise kellade ansamblil on käed-jalad tööd täis, sest aasta kiireim aeg on käes. Vahetult enne jõulurahu väljakuulutamise kontserti Jõgeval esineb Arsis Liibanonis, kus annab kontsertdi Al Bustani festivalil Beirutis.

Riik, kus on ametlikult tunnustatud ligi 18 mitmesugust usku või sekti, teeb kõik, et tema värvikas ja mitmekesine elanikkond saaks üheskoos rahus elada. On sümboolne, et Arsis just selliselt maalt naasnuna läheb otse Eestimaa jõuluturneele, andes kontserte kaheksas linnas: Türil, Viljandis, Haapsalus, Märjamaal, Pärnus, Tallinnas, Valgas ja Tartus.

Arsise tänavune jõulukava on kantud märksõnadest hingerahu ja armastus. Koos Arsisega astub üles Estonia esisopran Kristel Pärtna, kes on oma lavakarjääri jooksul laulnud mitme ooperi nimirolle. Kristel Pärtna on oma laulja- ja näitlejaoskused omandanud muusika- ja teatriakadeemias ning lisakoolitust saanud Soomes ja Itaalias, kust pärineb ka tema armastus Itaalia muusika vastu.

Arsisega ettekandele tulev aaria „Casta Diva” Bellini ooperist Norma on üks tema lemmikuid. Võrratutele ooperimaailma meloodiatele lisaks kuuleb Arsise jõulukontsertidel lihtsaid jõululaule ning maailmaklassikasse kuuluvaid šedöövreid. Kaastegevad on Arsise noorte koosseisud. Kontserte juhib Arsise kunstiline juht ja dirigent Aivar Mäe.

Haapsalus on kontsert 18.detsembril kl 14 toomkirikus.