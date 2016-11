20. detsembril selgub, kas haldusreformi seadus on põhiseadusega kooskõlas

Toimetas Lemmi Kann

Kullamaa vallavanem Jüri Ott. Foto: arhiiv

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium teeb haldusreformi seaduse sätete põhiseadusele vastavuse osas otsuse teisipäeval, 20. detsembril, teatas riigikohus.

Riigikohtusse pöördunud kohalikud omavalitsused on vaidlustanud haldusreformi seaduse sundühendamist puudutavate sätete kooskõla kohaliku omavalitsuse enesekorraldusõiguse, individuaalse õigussubjektsuse garantii, ärakuulamise nõude, finantsgarantii ja üksuste võrdse kohtlemise nõudega, samuti demokraatia ning õigusselguse põhimõtetega.

​Riigikohtult taotleb põhiseaduslikkuse järelevalve menetluses haldusreformi seaduse sätete kehtetuks tunnistamist 26 kohalikku omavalitsust, nende hulgas Kullamaa.

Kullamaa volikogu otsustas septembris ühineda omavalitsustega, kes soovivad riigikohtult haldusreformi sunniviisilisuse tunnistamist põhiseadusvastaseks. Kullamaa vallavanem Jüri Ott tutvustas toona advokaadibüroo Varul koostatud õiguslikku arvamust, milles analüüsitakse haldusreformi seaduse kooskõla põhiseadusega.

Arvamuses leitakse, et seaduses ette nähtud omavalitsusüksuse miinimumsuuruse kriteerium 5000 elanikku on vastuolus põhiseaduse paragrahvidest 154 ja 158 tuleneva omavalitsuse õigussubjektsuse garantiiga. Õigussubjektsuse garantiiga on väidetavalt vastuolus ka omavalitsuste sundühendamine ilma ühinemistoetuse õiguseta.

Kullamaa volikogus hääletas riigikohtusse mineku poolt kaheksa ja vastu üks liige. Erapooletuid oli kaks.

Riigikohtult taotleb põhiseaduslikkuse järelevalve menetluses haldusreformi seaduse sätete kehtetuks tunnistamist 26 kohalikku omavalitsust: Kõpu, Juuru, Tõstamaa, Abja, Emmaste, Illuka, Järvakandi, Kambja, Kullamaa, Kõo, Käina, Leisi, Luunja, Lüganuse, Mäetaguse, Nõo, Pala, Pöide, Pühalepa, Rakke, Tudulinna, Vaivara, Ülenurme, Haaslava ja Karksi vallavolikogud ja Loksa Linnavolikogu.