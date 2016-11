Piiskopi advenditervitus 2016

Tiit Salumäe

Hea Läänemaa rahvas. Täna, kui ma seda tervitust kirjutan, on maa must ja vahepealne kaunis lumi läinud. Advendi- ja jõuluajal soovime ikka, et maad kataks valge lumevaip. Lumi katab siis kinni mustuse ning kogu olemine on palju valgem ja puhtam.

Elus on ka hea, kui valge vaip katab kinni mustuse, kurjuse ja omavahelised vastuolud. Soovin, et nii kaunil Läänemaal kui ka kogu Eestis võiks valge jõululumi katta kinni usaldamatuse küntud sügavad rööpad ja hirmud annaksid kohta rahule.

Viimased kuud ja nädalad on muutnud inimeste meeled rahutuks. Advendiaja nädalad annavad meile võimaluse vaadata endasse ja kuulata, mis kaasinimesel on öelda. Mõelgem ka oma peresuhetele ning leidkem endale ja kodule aega. Seda ilusamad tulevad pühad, mida parem on olnud ettevalmistus.

Juba vanast ajast on advendiaeg olnud mõeldud ka heategevusele – märka puudust kannatavat ja hädas olevat ligimest. Võin kinnitada, et iga heategu tuleb varem või hiljem õnnistusena tegijale tagasi. Advendiaja üleskutse on: „Hoosianna! Õnnistatud olgu see, kes tuleb Issanda nimel!” (Markuse 11:9) Astume uude kirikuaastasse. Tohime alustada jälle algusest. Advendiaeg on vaatamine ettepoole. Ees seisavad kaunid nädalad täis ootust, pidulikkust, asjasse kuuluvat kiirustamist. Ärgem siis laskem ennast segada osturallidest ja reklaamikärast, vaid vaadakem endasse ja esitagem küsimusi enda olemise ja tegemiste kohta.

Järgmistel nädalatel on paljudes Eestimaa kirikutes suur hulk häid kontserte. Nii rikkalikku muusikaprogrammi, nagu on sellel advendiajal, ei ole Haapsalus ammu olnud. Tulge ise ja võtke kaasa neid inimesi, kes tervise, mure või mõne muu takistuse tõttu kahtlevad, kas nad ikka saavad tulla. Jumalateenistusi ja kontserte on mitmesugusele maitsele. Igaüks peaks leidma endale meeldivat.

Imelist advendiaega ja jõulupühi sedakorda veel ühtsele Läänemaale soovides

Tiit Salumäe

piiskop