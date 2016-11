Lihula peatänava ääres seisab majata korsten (2)

Kaie Ilves

Omanik ostis Lihula ühe vanima maja teadmata, et muinsuskaitse loata ei tohi seal midagi teha. Nüüd on hoone lammutatud, korstnat maha võtta aga ei tohi.

Lihula peatänava ääres plangu taga kõrgub hiiglaslik mantelkorsten. Maja on korstna ümbert lammutatud. Alles mõne nädala eest oli korsten kilesse mähitud, nagu tahetaks seda vihmast ja lörtsist säästa. Nüüd on kile kadunud ja korsten paljas. Üle tee bussipeatusest takseerib korstnat juhuslik möödakäija. „See ju muinsuskaitse all. Ega seda tohi lammutada. Eks tule omanikul uus maja ümber ehitada!” arutleb võõras.

Tol hetkel kurioosumina mõjunud laused on aga tõsi. Maja tuli lammutada, sest oli varisemis- ja eluohtlik, muinsuskaitsealune korsten aga jääb ja tuleks konserveerida, et see edasi ei laguneks.

Tallinna mnt 6 asuv mantelkorstnaga puumaja ehitati 1755. See on üks Lihula vanemaid hooneid. Maja ise küll muinsuskaitse all ei olnud, aga paiknes muinsuskaitsevööndis nii nagu suurem osa Lihula peatänavast. See seadis omanikule piirangud, kuidas ja mida võib majaga teha.

Lagunev üllatus

Anu Ralja ja Heikki Panksepp ostsid maja 1989. aastal kõike seda teadmata. „Ostsime teadmisega, et võime seal hakata piiranguteta toimetama,” ütles Ralja. Seda enam, et dokumentide järgi oli 1976. aastal antud hoonele lammutusluba. Siis aga hakkas muinsuskaitseametnikke voorima nagu kirjusid koeri. Üks lubanud omanikel maja meetri jagu kõrgemaks ehitada, teine mitte. Kolmas andnud loa vundamenti tõsta, neljas keelanud ära. „Lõpuks tõstsime käed üles. Ei saanud enam aru, mida tohime, mida mitte,” meenutas Ralja. Maja seisis ja lagunes, kuni päästeamet tegi ettekirjutuse – maja on varisemisohtlik.

Muinsuskaitseameti Läänemaa vaneminspektori Kalli Petsi sõnul oli maja seis lõpuks selline, et see oleks varem või hiljem ise laiali vajunud. Amet lasi arhitekt Anu Vaarpuul hoone seisukorda hinnata ja pärast seda anti lammutusluba. Omanikud lammutasid maja suvel maha ja ehitasid mantelkorstnale tänava poole tara ette. Esialgu mähiti korsten kilesse, see risustas aga linnapilti veel rohkem kui paljas korsten. Kile võeti ära. Petsi sõnul poleks see korstnat nagunii eriti kaitsnud.

Lihula vallavanema Varje Ojala-Toosi sõnul on hea, et maja on lammutatud, sest see oli tõepoolest eluohtlik. Ta ütles aga, et korsten riivab kõvasti tänavapilti. „Kui omanikule pannakse kohustus korsten korda teha, peaks selleks olema ka riiklik rahastus,” ütles Ojala-Toos. „Kui lammutada, peaks omanik tõestama, et säilitada pole mõistlik, aga seegi maksab.”

Tülikas korsten

Muinsuskaitse ei luba korstnat lammutada. „Korstnat võiks kasutada aiakujunduselemendina, teha sinna näiteks grillikoda, ” arutles Pets. „Omanikuga kokkuleppel võiksid huvilised korstnat vaatamas käia.”

Kiiremas korras tuleks täita vuugid, asendada pudisevad tellised, katta korsten lubitsementkrohviga. Kõik see võiks maksma minna paar-kolm tuhat eurot. „Ühest küljest on see aastakümneid kestnud hoolimatus ja võiks näpuga näidata. Teisest küljest saan aru, et omanikul pole seda raha kuskilt võtta,” ütles Pets.

Omanikud korstna konserveerimisest huvitatud ei ole. Muinsuskaitse nõudel on osa uksi-aknaid säilitatud, korstnast endast aga tahaksid nad pigem lahti saada. Panksepa sõnul selgus lammutustööde ajal, et korsten ise on samuti varisemisohtlik. „Kui ma tugiseina maha võtan, tulevad palgid ka ja korsten kukub,” ütles Panksepp. Viimane on sellest teada andnud, kuid ükski muinsuskaitseametnik pole seni tulnud korstnat vaatama. Omanik ei saa aga endiselt aru, mida ta tohib ja mida ei tohi teha. Nüüd ootabki ta muinsuskaitse vastust, mida edasi teha. „Minul kiiret pole,” ütles Panksepp.

Korstna võimaliku säilitamise kohta on Panksepp uurinud ja ütles, et see vajaks nii palju raha ja tööd, et tema ei pea seda võimalikuks. „Kellelegi ma teda näitama hakata küll ei kavatse,” ütles Panksepp. Uue maja tahaks ta vana asemele küll ehitada, aga korstnast tahaks lahti saada. „Taotlen, et ta kuskile ümber paigutataks,” ütles Panksepp.

Kalli Pets ei osanud öelda, kui palju võiks Eestis mantelkorstnaid säilinud olla. Ta märkis, et üks heas korras mantelkorsten on Haapsalus, ka Lihulas Tallinna mnt hooldushaigla kõrval asuvas hoones on mantelkorsten, mis on päästetav. Hoone ise asub krundil, kuhu tuleb tervisekeskus. Vald on lubanud hoone korda teha, nii et sellest saab tervisekeskuse osa, ja korstna säilitada.

Tallinna mnt 5 hoone kohta

* 1755. aastal ostis krundi tisler Lorenz Petersen, arvatavasti ehitas just tema sinna mantelkorstnaga puumaja, mis seisis krundil tänavu suveni.

* 1815. aastal ostis krundi kooliõpetaja Carl Friedrich Pfau, maja oli saanud kannatada ja Pfau ehitas selle uuesti üles.

* 1831. aastast on teada, et mantelkorsten vajas remonti.

* 1886. aastal ostis Hiiumaa talupoeg Joosep Mustkivi krundi ja maja 1200 hõberubla eest.

* 1921. aastal sai krundi omanikuks Wilhelmine Mustkivi.

* 1989. aastal ostsid hoone Anu ralja ja Heikki Panksepp teadmata, et see on muinsukaitse vööndis.

* Mantelkorsten on korsten, mis mantlina ühtlaselt allapoole laienedes katab täielikult küttekolde ja sageli ka köögi.

* Mantelkorsten oli iseloomulik keskajale, seda leidus Eestis mõisates, kiriklates, postijaamades ja jõukamates linnamajades. 19. sajandi alguses hakati kõikjal mantelkorstnaid moodsamatega asendama.