Lembitu Twerdjanski: Lihula mantelkorstnale võib leida uue kasutuse

Lembitu Twerdjanski

Lugedes Lääne Elus artiklit Lihula lagunenud mantelkorstna kohta, tahasin veidi nõu anda, sest üle-eestilisel pärandkultuuri kaardistamisel, mille eestvedaja mul oli õnn olla, puutusime nendega sageli kokku.

Muidugi on kahju, kui selline auväärne mälestusmärk meie esivanemate tööle hukka saab. 2005.-2011. aastal toimunud kaardistamise käigus tegime ka mõne pilootprojekti eriti väärtuslike objektide säilitamiseks. Nende hulgas oli kividest laotud salvkaevusid, majata jäänud reheahjusid, kivikeldreid jm. Ka üks mantelkorsten.

Projekt sai tellitud muinsuskaitseameti kooskõlastustega ja tööd viis läbi omanik ise muinsuskaitseameti järelevalve all.

Nüüd on see objekt kasutusel grillimajana koduloomatka lõpppunktis.Pildil olev korsten on Ruilas, kuid selle eeskujul on Lõuna- Eestis ja mujalgi mitu sarnast rajatist tehtud omanike-turismiettevõtjate omal algatusel.

Sarnaselt saab katta ka näiteks vana reheahju, mille kollet saab kasutada edukalt küpsetuseks-keetmiseks matkalttulijaile. Vast leidub Lihulaski ettevõtja, keda selline turismiobjekt huvitaks

Lembitu Twerdjanski