Külmakraadid ja lumi Haapsallu saabunud sõjapõgenikke ei heiduta

Innar Mäesalu. ARVO TARMULA

Senised päevased 5-6 külmakraadi ei ole Eestisse saabunud pagulastele kuigi rasked üle elada olnud. Kõik sõjapõgenikud on varustatud soojade riiete ja eluasemega ning nii mõnelegi pole lumi ja mõned külmakraadid võõrad, kirjutas Delfi.

Endine Lääne maavanem, koos Haapsalu ettevõtja Koit Uusiga ettevõtte MTÜ Pagula asutanud Innar Mäesalu sõnul on mõnevõrra harjumatu lumi ja külm esimesele kahele Eestisse saabunud Süüria perele. Kolmas pere, kes on Iraagist, on lund ja kuuekraadist külma ka varem kogenud.

"Meil Haapsalus on kõik korras. Kõigile on muretsetud korralikud talveriided ning külm pole kellelgi. Lapsed tunnevad talvest ainult rõõmu, kelgutavad ja on isegi lund süüa proovinud. Elamised on ka kõigil soojad, nii, et nad kohanevad päris hästi talvega," sõnas Mäesalu.

Sotsiaalministeeriumi sotsiaalvaldkonna peaspetsialist Merit Vellemäe ütles, et Eesti on praeguseks Euroopa Liidu rändekava alusel vastu võtnud 77 inimest. Kokku on Eesti tänavu kaitse andnud 144 inimesele, sest osa pagulasi on Eestisse iseseisvalt saabunud.