Juhtkiri: harjutusi jõuludeks

On esimene advent ja käes ta ongi, see jõuluaeg, mida nii pikalt oodatakse.

Ühtedele tähendab see aeg küünlavalguses enesesse vaatamist ja harrast olemist, teistele suurt ringi sahmimist, kinkide pärast muretsemist ja mööda poode tormamist ning kalendribingo mängimist, et jõulupeod ja väiksemad istumised pereringis sõbralikult ära jagada.

Kõige väiksematele on aga jõulueelne suur päkapikuralli aeg, mil ilmuvad kodudes aknalauale sussid. Lapsed tõusevad siis hommikul tavapärasest kärmemalt, et näha, kas päkapikud on käinud ja sussi sisse kommi või midagi muud head ja toredat pistnud.

Selleks et komm sussi sisse välja teenida, tuleb teadagi hea laps olla ja hästi käituda. Võib-olla siin peitubki põhjus, miks täiskasvanud susse aknalauale ei säti – äkki pelgavad nad, et ei suuda päkapikult kommi välja teenida.

Ehk võiks sel aastal proovi teha ning püüaks päkapikkude piilumise ajal kõrvale jätta kõik tülid ja solvumised. Lõpetaks kaklemise selle üle, kes kellega liitub ja kes kelle juurest lahkub. Lükkaks kõrvale poliitilised võimumängud ja üksteisele ärategemise. Jätaks mõne solvangu kähvamata ja hoobi andmata.

Võtaks vahelduseks ennast kokku ja naerataks tänaval vastutulijatele, patsutaks sõbrale või kolleegile tunnustavalt õlale ja ütleks lõpuks välja, et kuule, sa oled tegelikult ikka väga äge. Paluks andeks mõtlematu teo või sõna eest, aitaks neid, kel abi vaja, ja annetaks nende heaks, kel raske hakkama saada.

Targad inimesed teavad rääkida, et kui üht asja vähemalt kakskümmend üks päeva järjest teha, tekib harjumus. Ehk mööduvad siis järgmised 365 päeva hoopis toredamalt. Mine sa tea.