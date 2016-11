Hillar Tatar sai juubelikingiks enda luulekogu

Lemmi Kann

Teisipäeval sai kunstnik ja kuntsiõpetaja Hillar Tatar 80aastaseks. Foto arhiiv

Sel teisipäeval oma 80 aasta juubelit tähistanud Haapsalu kunstnik ja kunstiõpetaja Hillar Tatar sai sünnipäevaks kingituse, mis tal käed värisema pani ja silmad veele viis.

„See pole võimalik… See pole võimalik…” pomises ta, hoides käes alles samal hommikul trükikojast saabunud luulekogu tema enda kirjutatud luuletustega, kaanel tema enda maalitud maal.

Sajaleheküljeline luuleraamat „Hillar Tatar – piinatud pintsel” sündis kunstniku sõprade eestvedamisel ja suure saladuskatte all. „Me tahtsime, et see oleks üllatus,” ütles MTÜ Läänemaa Kunstivara eestvedaja Aita Mölder.

Mölder rääkis, et Tatral oli juba ligi aasta suur unistus oma luuleraamatust, kuid seni polnud õnnestunud seda välja anda. Mõni aeg enne kunstniku sünnipäeva sai Mölder teada, et Tatar peab plaani oma külalistele ise üllatust teha, jagades neile oma luuletusi, mis on tavalisel moel välja prinditud. „Siis tuli mul mõte, et anname ise Hillari luulekogu raamatuna välja ja kingime talle sünnipäevaks!”

Mölder pani koos kujundaja Pärtel Eelmaga rattad käima, mindi linnavalitsuse jutule, et luulekogu trükiks toetust küsida ja leida trükikoda, kes selle mõtte teoks teeks.

Kui Haapsalu linnavalitsusele meelde tuletati, et kohalikul vanameistril on selline tähtpäev tulemas, otsustatigi, et linn paneb sünnipäevakingitusele omalt poolt õla alla. Nii sündis 100 luuleraamatust koosnev pisitiraaž, millest 80 sai kingituseks sünnipäevalapsele – iga elatud aasta eest üks. Osa eksemplare toimetas Mölder juba raamatukogudesse ja paar tükki rändas ka kulkasse. Teisipäeval vanameistri koju teda tervitama läinud külalised said tänutäheks kunstniku pühendusega raamatu. Tatar oli väga liigutatud ja tänas ohtralt kõiki, kes teda meeles pidasid.

„Mul on väga hea meel, et me saime talle rõõmu teha ja et Haapsalu linn sellega kaasa tuli – see on tõesti tänuväärne, kui oma linna silmapaistvaid kodanikke sel viisil austatakse,” ütles Mölder.