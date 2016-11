Haapsalu jätkab heliraamatute väljaandmist vaegnägijatele

BNS

Vabatahtlik Evelin Lauri loeb sisse pimedate raamatut. URMAS LAURI

Haapsalu sotsiaalmaja soovib jätkata heliraamatute väljaandmist vaegnägijatele ka järgmisel aastal ning taotleb selle tarvis hasartmängumaksu nõukogult ligi 3000 eurot toetust.

Läänemaa Pimedate Ühingu ja Haapsalu sotsiaalmaja eestvedamisel toimub Haapsalus juba kolm aastat tavakirjas raamatute sisselugemine heliraamatute failidesse. Läänemaal on kokku 15 vabatahtlikku lugejat, kes on lugenud helikandjatele sadu tunde vaegnägijatele olulisi materjale.

Heliraamatute kvaliteedi tagamiseks on olemas kaasaegne mikrofon ja diktofon. Vabatahtlike lugejate loetud materjalid edastatakse peale heliraamatuks redigeerimist Eesti hoiuraamatukogu osakonda Eesti Pimedate Raamatukogule laenutamiseks.

Teenus on eriti oluline neile nägemispuudega inimestele, kes enne nägemise kaotust on harjumuspäraselt palju lugenud ning soovivad oma vaba aja sisustamiseks ning enesetäiendamiseks seda tegevust jätkata. Samuti on audioraamatuid vaja kõrgkoolis käivatele nägemispuudega noortele.

Järgmise aasta keskpaigani kestva heliraamatute redigeerimise projekt näeb ette 12 heliraamatu valmimist. Projekti kogumaksumus on üle 6000 euro, millest üle poole põhineb heliraamatute sisselugejate vabatahtlikul tööl.