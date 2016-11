Ridala “Külast külla” lõppes inimtühjas Uuemõisa lossis (1)

Tarmo Õuemaa

Kui esimene “Külast külla” 17 aastat tagasi tõmbas Ridala külades elu käima, siis viimane üritab ühendada valda Haapsalu linnaga.

Reede õhtul on Uuemõisa lossi sööklasse kogunenud umbes 20 inimest. Pikkade laudade taha mahuks sada külalist. “Polegi rahvast,” kommenteerib ukse peal Ridala volikogu liige ja iseseisva Ridala valla üks häälekamaid eestkõnelejaid Valli Ender.

Nurgas hakkab ansambel mängima “Oi külad, oi kõrtsid”. Algab Ridala valla ajaloo tõenäoliselt viimane “Külast külla” sarja üritus.

Ridala valla kultuurinõunik Maire Vilbas räägib, et esimene “Külast külla” sai peetud 17 aastat tagasi. Siis käisid Ridala vallajuhid läbi valla põliskülad ja proovisid neid letargiast üles äratada. Kohtumised läksid korda, rahvas käis ja külaelu tärkas, enamus läbi käidud külasid valis endale külavanema. Kui maaelu arendamise euroraha hakkas liikuma, olid Ridala külad tänu sellele juba esimeste seas valmis projekte kirjutama ja said ka toetust.

Seekordse “Külast külla” viie kohtumise eripära on, et kaasas käisid Haapsalu linnajuhid, kes julgustasid Ridala valla rahvast Haapsaluga ühinema.

Just seepärast on ka Valli Ender pea kõigist seekordsetest kohtumistest osa võtnud, et pommitada linnapea Urmas Suklest küsimustega.

Kokku on viiest kohtumisest osa võtnud 300 inimest. Seda hõredam paistab suurele Uuemõisa, Paralepa ja Rohuküla rahvale mõeldud kohtumine. Eelmisel õhtul Ridala valla mälumängul oli samas saalis palju rohkem inimesi, märgib Ender.

Parema elu lubadused

Pärast Maire Vilbast räägib volikogu esimees Olev Peetris, miks Ridala vald ja Haapsalu peavad ühinema. Ikka see, et edaspidi peab omavalitsuses (välja arvatud väikesaartel) olema vähemalt 5000 elanikku ja need kes end vabatahtlikult nii suureks ei liida, paneb valitsus jõuga kokku. Aga kui ühinemisega nõustuda vabatahtlikult, saab omavalitsus raha.

Halvemaks ei lähe Ridala inimestel midagi. Lapsed saavad enamates huvikoolides käia ja pensionärid Haapsalu linnaliinides tasuta sõita, kinnitab ta.

Urmas Sukles teab, et kõige rohkem ajab Ridala valla inimestel kopsu üle maksa, et uue omavalitsuse nimeks saab Haapsalu linn. Osa ei kannata mõtet, et nemad, maainimesed, hakkavad elama linnas. Teistele tundub see suurema venna ülbusena, kolmandatel on kahju, et vana Ridala nimi kaob. Seepärast haarab Sukles kohe härjal sarvist.

“Algusest peale olime kindlad, et uus omavalitsus peab olema Haapsalu linn. See-eest teistes läbirääkimiste punktides olime konstruktiivsed ja pigem olime Ridala ettepanekutega nõus,” ütleb ta.

Näitena toob linnapea kokkuleppe teha uus volikogu suurem ehk 25-liikmeline ning otsida uuele omavalitsusele konkursiga uus sümboolika.

Miks aga üldse peab ühinema? Sest Haapsalul ja Ridalal on nagunii üks vereringe. Suurema omavalitsuse rahaline võimekus on suurem, saab kulusid optimeerida.

“Üle 50 protsendi on tõenäosust, et saame viis miljonit uuele põhikoolile,” kiidab Sukles.

Valli Ender uurib, kas vana põhikooli maja ikka peab ära lammutama – äkki saaks seda kuidagi kasutada. Sukles selgitab, et vana maja kordategemist peetakse liiga kulukaks. “Valli on muutunud iga korraga pehmemaks, aga Valli on küsinud väga tähtsaid küsimusi,” ütleb linnapea.

Uuemõisa ühingu eestvedaja Lea Samarajev uurib, kas linn jaksaks Uuemõisa lossi lõpuni korda teha. Sukles selleks palju lootust ei anna.

“Mul on teine küsimusi, härra linnapea!”

Kui juba paistab, et mõttes on kõik juba linnakodanikud ja uuritakse rohkem tulevase ühiselu detaile, sekkub Ridala valla elanik Kairi Kliss. “Mul on teile, härra linnapea, küsimusi küll. Milles väljendub Haapsalu linna laste- ja noortesõbralikkus? Teil pole logopeede, lasteaedade õuealad on jubedad. Tõruke kogus ise raha, et õueala korda teha.”

Sukles tunnistab, et logopeed on väga tõsine probleem. Raha on olemas, aga logopeede ei jätku ja see on mure terves Eestis. “Oleme valmis maksma konkurentsivõimelist palka, oleme suhelnud defektoloogide seltsiga ja otse üliõpilastega. Otsime aastaringselt.”

Lasteaedade õuede osas ei ole linnapea küsijaga nõus. “Me teeme neid järjest korda. Praegu teeme näiteks Pääsupesa hooviala. Tõrukeses koguti küll raha, aga see oli pisike osa. See sai ikkagi korda linna rahaga. Osa meie lasteaedu on väga heas korras, näiteks Vikerkaar.”

Linnapea lisab huvikoolid, uue põhikooli arendamise, sportimisvõimalused, kunstikooli uuendamise. Äsja sai valmis vehklemishall. Kõik see andvat tunnistust lastesõbralikkusest.

“Inimesed kolivad Haapsalust ära, sest lasteaiajärjekorrad on pikad, aga Ridalas ei ole,” vaidleb Kairi Kliss. “Kas näiteks vehklemishalli asemel ei oleks linn võinud ehitada lasteaia?”

Sukles vaidleb sellele tuliselt vastu. Esiteks ei ole vehklemishall väheste väljavalitute kasutuses, vaid tegelikult spordisaal kõige laiemas mõttes. Teiseks võttis vehklemishalli ehitamiseks laenu osaühing Haapsalu Linna Spordibaasid, millele kindlasti ei oleks antud laenu lasteaia ehitamiseks.

Kairi Kliss imestab, kuidas kavatseb Haapsalu linn tulevikus Ridala külateed korda teha või korras hoida, kui ei saa praegu enda omadegagi hakkama.

Sukles räägib Haapsalu teeremondiplaanidest ja takistustest. Võtab teema aga kokku nii, et uue omavalitsuse eelarve saab olema ligi 16 miljonit eurot ja sellest leiab paarisaja tuhande euro suuruse teeinvesteeringu jaoks raha küll, kui volikogu nii otsustab. Lääne-Nigula kogemus näitavat ka, et pärast ühinemist on investeeringuteks rohkem raha.

Kairi Klissi see ei rahusta: “Ma leian, et Haapsalu on piisavalt suur must auk, et vallateed neid investeeringuid ei näe.”

Sukles: “Volikogu ju otsustab. Ma olen täitsa kindel, et kõik nimekirjad tahavad Ridala inimeste hääli ja peavad nende tahtmist arvestama.”

Sukles loodab uue valitsuse peale

Reformierakondlane Urmas Sukles paistab ootavat uue valitsuse ametisseastumist. “Omavalitsused saavad teha asju oma eelarve piires. Ma millegipärast arvan, et see, et Reformierakond puksiti valitsusest välja, on mitmes mõttes hea,” ütleb ta.

“Täna kuulasin uue valitsuse plaane AK-st, et meile antakse kunagi ära võetud tulumaksuprotsent tagasi. Üks hea asi on see, et rumalad maksud, mis taheti kehtestada – majutusasutuste käibemaks ja aktsiisid – tõmmatakse tagasi.”

“Ma millegipärast arvan, et see koalitsioon vaatab rohkem omavalitsuste poole. Mis võib tähendada ka seda, et võib-olla antakse omavalitsustele rohkem raha. Mis tähendab, et saame oma valupunktid, lasteaiad, koolid, kiiremini korda.”

Sukles: “Ma olen ise küll reformar, aga ma arvan, et see, et Reformierakonna enda kindlatest ideedest kinni hoidvad juhid praegu riigijuhtimisest eemal peavad olema, teeb omavalitsuste ja regionaalpoliitikat natuke paremaks.”

Kairi Kliss uurib veel, miks Haapsalu elanikkond väheneb ja lõpuks tunnistab: “Mul said küsimused otsa vist.”

Uuemõisa kooli on linnale vaja

Ridala volikogu endine esimees ja Uuemõisa lasteaed-algkooli tööõpetuse õpetaja Toomas Vallimäe muretseb, mis saab Uuemõisa koolist kaugemas tulevikus. “Kui Haapsalus saab valmis korralik põhikool, mille kaugus Uuemõisast on 3 km, kas ei leita lõpuks, et kulude kokkuhoidmise nimel mõttekas panna Uuemõisa kool kinni?”

Suklese sõnul ei ole seda mõtteski. “Seda kooli siin on väga mõttekas pidada. Hariduskomisjoni koosolekutel ei räägitud Uuemõisa lasteaed-algkooli tuleviku suhtes neljast aastast. Ei räägitud sel teemal üldse, see on iseenesest selge, et siin selline kool peaks olema,” kinnitab ta.

“Üks põhjus on see, et aeg on närviline, vanemad on närvilised, lapsed on närvilised ja palju on lapsi, kes vajavad individuaalsemat lähenemist. On lapsi, kes ei ole suuremas koolis hakkama saanud ja Uuemõisas on olnud nendega aega rohkem tegeleda. Ja see kool on lähedal.”

Valli Ender uurib, kas Uuemõisa lossi remontimata osas asuvat suurt saali ei oleks hea teha teatri-kontserdisaaliks. Sukles vastab , et kontserdisaale on meil olemas küll ja ka Uuemõiisa lossi saal on väga hea, aga Uuemõisa koolil puudub spordisaal. Selle järgmiste valimiste programmi panekut võib ju kaaluda – Ridalal puudub lähiaastatel võimekus seda projekti ellu viia, aga koos Haapsaluga selline asi oleks isegi mõeldav.

Valimisteni on aga aega. “Aasta on pikk aeg. Ma ei mõtle praegu sellele. Igatahes Haapsalu valmistab 24. veebruari vastuvõttu ette nii, et seal on palju kohti ka Ridala inimestele. Ma usun, et meie ühinemisprotsess läheb loogilise lõpuni.”

Ridala vallavanem Helen Koppa räägib arvudest ehk sellest, mida ühinemistoetusega Ridala valla mail teha on plaanis. Ta tunnistab kohe, et küllap igaüks, keda see teema on vähegi huvitanud, teab seda juba niigi, sest koosolekuid ja artikleid on olnud ridamisi.

Võimalik et Ridala valla viimane “Külast külla” lõpeb Uuemõisa kooli kokkade kaetud söögilaua taga. Kindlasti ei jaksa väike seltskond kogu toitu ära süüa.

Fotod Arvo Tarmula