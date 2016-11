Kulno Rehkalt: säästlik jahipidamisviis on kõige mõistlikum lahendus

Urmas Lauri

Tänavu sügisel lahvatas linnutapuskandaal, kui Saaremaal tuli päevavalgele veelinudude masstapmine. Algas arutelu, kas linnujahti peaks teisiti korraldama.

Väikeulukijahi korraldus on suurmaaomaniku ja Kasari jahiseltsi juhatuse esimehe Kulno Rehkalti sõnul nii vildakas kui olla annab, ei allu loogikale.

„Selle jahiseaduse raames on ka võimalik elada,“ nentis Rehkalt ja lisas, et eelkõige on mõistust vaja.

„Kalameestel on selge, et mis sa kinni püüad, see tuleb ära süüa. Ka jahimees peab teadma, et see mille sa lased, tuleb ära süüa. Tappa lõbu pärast ei tohi,“ ütles jahimees Rehkalt.

Mõistlik jahikorraldus

„Meie [Kasari jahiselts] oleme suutnud mõistuspäraselt ära korraldada,“ kinnitas Rehkalt.

Kulno Rehkaltil on maid kolmes jahipiirkonnas. „See, mis on minu enda jahipiirkonnas, sinna ma saan niikuinii sõna sekka öelda, aga nendel maadel, mis on Martna ja Haapsalu jahipiirkonnas, on olukord keerulisem.“



Rehkalt oma maadel ise jahti ei korralda. „Mina tahan põllumaal tootmisega tegeleda,“ selgitas maaomanik. Väikeuluki- ja linnujahti tema maadel siiski korraldatakse. „Tasu ei taha ma selle eest mitte üks penn, kui hoitakse ära ulukite poolt tekitatud kahjustused põllukultuuridele.“

„Martna jahipiirkonnaga tahtsin eelmisel aastal teha sellise lepingu, et nemad hoiavad minu maadel nii kevadel kui ka sügisel linnukahjud minimaalsed,“ meenutas Rehkalt. „Sügisel oldi nõus, kevadel mitte. Mis ma siis teen? Kehitan õlgu ja otsin sellise inimese, kes nii kevadel kui ka sõgisel jahti korraldaks pidades silmis ka omaniku huve. Täna on mul leping ühe jahikorraldajaga, kes peamise lepingupunktina peab hoidma ära kahjude tekkimise. Sügisel see õnnestus, loodan, et õnnestub ka kevadel.“

Rehkalti sõnul ei saa maaomanik linnujahi korraldamisest elatuda. „Sul peab olema tuhandeid hektareid maad, sügiseks saad käibeks mingi 4-5 tuhat eurot, aga jahikorralduseks on vaja ka kulutusi teha,“ arvutas maaomanik Rehkalt. „Minu eesmärk on see, et külv säiliks, mitte see, et mees saaks jahti pidada. Maaomaniku huvi see ei ole.“

Peletamine ja petmine

Kulno Rehkalt on lindude peletamiseks kasutanud ka ilutulestikku. Aga selleks pead inimese palkama ning kui lõpuks raha kokku lööd, selgub, et nii kevadel kui ka sügisel on kulunud üle paari tuhande euro. „Raha on üsna suur,“ nentis Rehkalt.

Rehkalt on soetatud ka linnupeletuslaserid. „Kurg reageerib, hani läheb, aga lagle on ainuke tola, kes sellele ei reageeri,“ naeris maaomanik. Aga lagled on need, kes põllumehele siinkandis suurimat kahju põhjustavad.

Rehkalt pole lindude masstapmist pealt näinud, aga seda, et see oli mullu ka Läänemaal probleem, teab ta kindlalt. „Suur hulk hanesid oli lastud, rinnaliha ära lõigatud,“ meenutas Rehkalt. „Loodust oli reostatud, aga ka see oli ühe jahipiirkonna, mitte maaomaniku probleem.“

Rehkalti sõnul põllul linde massiliselt tappa ei saa. „Paned paugu parve ja see on läinud,“ kirjeldas jahimees. „Iseküsimus on, kas on eetiline meelitada linde kujudega alla, peibutada. Kuigi peibutamine on jahipidamisel lubatud tegevus, on see linnu või looma ärapetmine.“

Lindude masstapmist võib Rehkalti sõnul kohata vaid meres. „Aga meri on avalik veekogu, maaomanik ei saa merel ju jahti lubada, see on riigi poolt kehtestatud. See kõik on jahiorganisatsioonide teema,“ laiutas Rehkalt käsi.

Kahjutasu ei korva lindude tekitatud kahju

„Mina võiks lasta linnul selle põllu ära süüa,“ nentis Rehkalt. „Minul pole vahet, kust mina tulu saan. Aga keskkonnakahju on praegu riigiabi, mis on piiratud 15 tuhande euroga kolme aasta peale. Tegelikult on see olematu number.“ Kiire rehkendus näitab, et selle raha eest saab rapsi külvata 15 hektarile. „Aga see on parvel üks päev. Seda lihtsalt ei saa lubada,“ nentis Rehkalt.

Kui lindude masstapmine avalikuks tuli, soovitas poliitik Rainer Vakra kehtestada linnujahil täiendavad piirangud. „Targale inimesele see võib-olla mõjuks, aga lollile tee palju tahad piiranguid, ikka ei mõika,“ arutles Rehkalt ja lisas, et viisakas kütt ei lase rohkem, kui ta tarbib. „Tapahimu ei tohi rahuldada,“ kordas Rehkalt taas.

Ühe piirangu linnujahile kehtestaks Rehkalt aga küll. „Kõrrepõllud, kus kultuuri ei ole, seal ei tohiks jahti korraldada, las see lind sööb seal,“ arutles Rehkalt.

Uus seadus vedas jahivankri kraavi

Linnujahiga hakkas asi Rehkalti sõnul sealtmaalt viltu kiskuma, kui jahiseaduse menetlemise käigus lükati väikeuluki jaht maaomaniku kraesse. „Miks ta lükati maaomaniku kraesse?“ arutles maaomanik. „Esiteks tahtsid maaomanikud suuremat sõnaõigust saada. Öeldi, et ah, las nad siis võtavad selle väikeuliukijahi. Aga kellel on jahipidamisõigus, see peab ka kahjud kandma.“

„Uluk olevat peremeheta vara. Aga kas ikka on?“ küsis Rehkalt. „Jahindusnõukogu lepib kokku küttimislimiidi ning jahipiirkonnal on õigus see maha müüa ja saadud tulu enda huvides ära kasutada. Seega on kasu võimalik saada jahipiirkonnal, ulukikahjud aga jäävad maaomaniku kanda.“

Rehkalt vaataks küttimist teise kandi pealt. „Juba sellega, et on õigus jahil käia, on jahiseltsi eesmärk täidetud,“ nentis jahiseltsi esimees Rehkalt. „Kui sa saagi saad, on see topeltkasu.“

„Minu arvates võiks linnujaht jääda maaomanikule,“ ütles Rehkalt. „Aga oleks viisakas, et jahimees lepib maaomanikuga jahipidamises ja selle eest makstavas tasus kokku. Tahan Tallinnas parkida, iga ruutsentimeeter maksab. Maaomaniuku maal tegustemine ei maksa aga midagi. Margikogumine on ka kallis, aga keegi ei ütle, et margikogumiseks tuleb kohvikupind tasuta anda.“

Fotod: Urmas Lauri



Kulno Rehkalt takseerib, millist kahju on tema põllule tekitanud autoga sõitnud jahimehed.



Kulno Rehkalti sõnul võivad jahimehed põllule suuremat kahju tekitada, kui seda teeksid linnud.