Kes sööb silmamune ehk nutiseade vs tervis? (1)

Merle Merila

Kas võime prillikandjate hulga suurenemise, ärevushäirete, selja- ja uneprobleemide sagenemise alusel järeldada, et digipööre on avaldamas laastavat mõju inimese tervisele?

Keskmine eestlane veedab suurema osa oma päevast erinevate ekraanide taga ning see trend näib üsna tempokalt kasvavat. Nutitelefoni ekraan on kujunemas päeva esimeseks ja ühtlasi viimaseks asjaks, mida ärgates või uinudes nähakse. Uued generatsioonid ning ühtlasi ka digitaalsed pärismaalased kohanevad tehnoloogiaga küll kiiresti, kuid viibivad virtuaalmaailmas üha kauem aega. Noortel esineb seetõttu õpiraskusi, keskendumine ja süvenemine näib aina keerulisem ning helendavad ekraanid on hakanud segama ka unehügieeni.

Kas oleks ehk aeg hakata rääkima sõltuvushäirest?

Selle aasta kevadel viidi kõik 6. klasside tasemetööd läbi elektroonselt ning taoline e-hindamise levik viitab selgelt, mis suunas Eesti haridussüsteem liigub. Iseasi, kas meil on ikka vaja taolist hariduse digitaliseerumist. Mõistan, et eesmärk on õpetada noortele digipädevust ja valmistada nad ette ühiskonnas toimetulekuks. See on ühtlasi ka üks põhjusi, miks õppetöös kasutatakse nutiseadmeid või miks on loodud lapsi arendavad äpid, nagu KidEd.

Küsimus on aga selles, mida nutiseadmetes tehakse – kas tegeletakse meelelahutusliku sisuga või õpitakse midagi uut. Lapsed veedavad niigi aina rohkem aega internetis ning arvestades seda,et internet on nutitelefoni näol lapsega kogu aeg kaasas, siis võib siin näha ohtu tervisele. Tervise Arengu Instituudi poolt 2012-2015. aastal läbiviidud internetisõltuvuse uuringu „Digilaps“ järgi tegelevad lapsed internetis kõige enam just meelelahutusega.Samast uuringust tuli välja, et pooled uuringus osalenud 2. klassi õpilased omasid nutitelefoni. Kes siis garanteerib, et tunni ajal nutiseadet kasutav laps tegeleb õppetööga ning ei suhtle samal ajal sotsiaalmeedias ega vaata mõnda videot?

Virtuaalmaailmas toimetav laps ei loo reaalselt midagi uut – ta genereerib etteantud valikutest sõrmeliigutusega lahendused. Jah, olemas on erinevad arendavad nutiseadmete mängud,mis muudavad õppimise laste jaoks atraktiivsemaks ning uued teadmised kinnistatakse läbi nutikogemuse. Selle vastu ei saa kellelgi midagi olla, et õppimine on lapse jaoks huvitav.

Küsimus on pigem nutivara mõõdukas kasutamises ning lapses paratamatult tekkivas võrdlusmomendis – näiteks raamat võrreldes tahvelarvutiga.Kas nutiseadme kasutamise põnevus võiks ühel päeval viia selleni, et traditsiooniline õpikust lugemine muutub igavaks ning laps ei suudagi loetule keskenduda? Raamatulehekülgede sisu ju ei muutu, kui sinna sõrmedega vajutada. Staatiline – igav? Interaktiivne – põnev? Või kui mõelda sellele, milline vahe on üldse pliiatsiga paberile joonistamisel võrreldes näppudega näilisesse tühjusesse toksimisel. Mõlemad on just nagu loovad ja arendavad tegevused, aga tekib küsimus, milline võiks olla tulemus, kui digitehnoloogiad hakkavad domineerima käelise tegevuse üle? Või millist mõju avaldab see lapse sotsiaalsetele oskustele?

Rootsi terapeut ja arvutimängude väärkasutamise uurija PatrikWincent on juhtinud avalikkuse tähelepanu just sellele, et juba märkimisväärne osa väikelapsi oskab näiteks tahvelarvutit kasutada enne rääkima hakkamist. Midagi selles näpuarhitektide ühiskonnas tundub olevat paigast ära.

Väljend „Peaasi, et laps ei nuta“ on omandanud uue dimensiooni – nutiseadmes toimetav laps on vait ja ei sega. Mõned uurimused, sealhulgas „Digilaps“, juba viitavad sellele, et lapsevanemad on hakanud nutiseadet kasutama kas lapse premeerimiseks (lubamine) või karistamiseks (kasutamise keelamine). Nutiseade võib kujuneda kiirabiks jonniva lapse tuju leevendamiseks, ent paraku võib süveneda ka sõltuvus ja lapsepoolne manipuleerimine. Üks lapsevanem minu tutvusringkonnast on tunnistanud, et tema 6-aastasel pojal on nutisõltuvuse ilmingud.

Kuidas peaks siis käituma olukorras, kui tahvelarvuti on kujunenud kinnisideeks, laps ärritub kergesti ning on rahutu, sest ta ei saa sellega nii kaua mängida, kui sooviks? Kuidas ravida nutisõltuvust ja kuidas pageda ekraanilummusest? Jah, nutiseadmes veedetud aja piiramine ning reeglite kehtestamine on üks lahendus, mida ka rakendatakse. Samas tekib mõningane vastuolu, kuna puuduvad kogemused-teadmised lapse (sageli ka enda) nutisõltuvusega tegelemiseks, samas ühiskond just nagu eeldab aina suuremat nutiseadmete kasutamise osakaalu. Kas meil oleks vaja nutivanemakoolitusi? Välismaal olevatki juba kasvav vajadus moodustada tugigruppe vanematele, kelle lapsed on nutisõltuvuses.Olukord on seega üsna murettekitav.

Paljud nutiseadmete väärkasutamisest põhjustatud tervisehäiretele keskenduvad uurimused alles kestavad ning nende tulemused selguvad aastate pärast. Selle aja jooksul sirguvad tehnoloogiaga üles uued põlvkonnad ja me ei oska ette näha, millised terviseprobleemid neil võivad avalduda.Seega peaks digitehnoloogiatesse suhtuma teatava ettevaatusega. Võtkem näiteks eeskuju põhjanaabritelt, kus nutiseadmed on hakanud klassiruumidest kaduma just sel põhjusel, et need segavad õppetööd ning hajutavad õpilaste tähelepanu.

Kaldun isiklikult arvama, et inimene ei peaks üha rohkem ekraanide vahendusel õppima. Nutiseadmete kasutamine kodus või õppetöös ei tohiks kindlasti olla kasvav trend, pigem isegi mõõdukalt kahanev.Ka täiskasvanutele kuluks aeg-ajalt ära üks väike nutipaast näiteks korra nädalas või kuus. 2017. aasta märtsi alguses korraldatakse taas ülemaailmne nuti- ja juhtmevaba päev(NationalDay of Unplugging) ning miks mitte unustada vahelduseks videod, sotsiaalmeedia uudisvoog ja kõik muu, millele iga päev vaba aega kulutatakse.

