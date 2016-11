Haapsalu ning Uuemõisa vee- ja kanalisatsioonitorustike ning reoveepuhasti rekonstrueerimine

AS Haapsalu Veevärk ja AS Viimsi Keevitus alustavad koostöös ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitöid 28. novembril 2016.

Tööde eesmärk on parandada joogivee kvaliteeti ja ümbritsevat keskkonda.

28. novembril alustatakse töid Uuemõisas alljärgnevalt:

• Tehnika tn, Tallinna mnt, Pähkli tn, Linna tee.

Tööde lõpptähtaeg märts 2017.

Detsembri keskpaigas alustatakse töid Haapsalu linnas alljärgnevalt:

• Suur-Lossi tn, Lahe tn, Kalda tn, Eha tn, Jaani tn, Kooli tn, Suur-Mere tn, Kadaka tn, Supeluse tn, Rüütli tn, Saue tn, Õpetaja tn, Suur-Mere tn, Karja tn, Nurme tn, Kase tn, Tamme tn, Haava tn, Luha tn, Kastani tn, Metsa tn.

Tööde lõpptähtaeg juuli 2017.

Insener Harri Terase, AS Infragate Eesti, harri.terase@infragate.ee,

tel 508 8376.

Projektijuht Veera Petrova, AS Viimsi Keevitus, veera@viimsikeevitus.ee, tel 5912 4777.

Loodame teie mõistvale suhtumisele ja palume vabandust võimalike ebamugavuste pärast!

AS Viimsi Keevitus