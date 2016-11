Galerii: Haapsalus süüdati advendiküünal

Kaire Reiljan

"Kolm, kaks, üks," lugesid täna õhtul lossiplatsile kogunenud sajad inimesed, enne kui süttisid ühekorraga advendiküünal ja tuled Haapsalu linna tänavusel jõulupuul. "Oh kui ilus," käis kahin läbi rahvahulga tuledesäras kaharat puud nähes.

Sel aastal süüdati advendiküünal Haapsalus esimese advendi laupäeval ja traditsiooniliselt sai iga soovija sellest suurest küünlast võetud advenditule koju viia.

Aselinnapea Peeter Vikman ütles oma tervituses, et valgus on advendiaja üks tugevamaid sümboleid – selles on ootust ja lootust. Ta sooviski kokkutulnutele jõuluvalguse leidmist ja püüdu seda kasvatada ja hoida.

Piiskop Tiit Salumäe tuletas meelde, et alanud advendiajal, mis sel aastal on pikim võimalikust, tuleks märagata abi ja tuge vajavaid inimesi enda kõrval. "Olen kogenud seda, et ükski heategu, mis on tehtud ei jää tasutama," kinnitas ta.

Fotod Arvo Tarmula