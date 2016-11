Ann Mari Anupõld: paberitega draama

Võite olla täiesti loomavõõras inimene ning näha koeri ja kasse parimal juhul tänavapildis, reklaamplakatitel või tuttavate juures külaskäikudel. Sellest hoolimata olete kindlasti vähemalt kord elus kuulnud juttu paberitega ja paberiteta loomadest või näinud kas või kaugelt mõnd suure tõunäituse kuulutust ja imestanud endamisi, et huvitav, mida nad seal küll teevad. Kui puutute aga iga päev loomadega kokku ja teil on kodus võib-olla lausa kümnepealine koera- ja kassikari, on see teile kindlasti tuttav teema. Mis neis paberites siis nii olulist on, et nende ümber sagimine käib? Ja kellel neist täpsemalt kasu on? Kas paberitega loomad on tervemad ja nende omanikud õilsamad? Või pole asi üldse mitte loomades, vaid ainult rahas?

Kui räägitakse koera paberitest, käib jutt alati tõutunnistusest, mida väljastab puhtatõulisele koerale aretusühing, kus on koer registreeritud. Eestis on selleks kennelliit. Viimane omakorda allub rahvusvahelisele organisatsioonile FCI ehk rahvusvahelisele künoloogilisele föderatsioonile. Sõna „künoloogia” tähendab koerateadust – teadust koertest ja nende kasvatamisest. Aretusühinguil on alati kindlad nõuded, et kutsikaid saaks nende juures registreerida. Esiteks peab kasvataja kennel olema registreeritud. Selleks peab tal olema läbi tehtud koerakasvatuse baaskoolitus. Kutsikate vanemad peavad olema tõust olenevalt läbinud mitmesugused tervisekontrollid ja saanud näitustel kirja mingisugusedki tulemused, et neid aretusloomadena üldse arvesse võetaks. Et kutsikaid registreerida, peavad nad olema juba kiibitud. Sellega on kõige olulisemad ja elementaarsed punktid paberitega kutsika juures täidetud: tema kasvataja teadmised ja oskused on kontrollitud, tema vanemate tervis ja tõutunnused on kindlaks tehtud, ta on kindlalt läbinud tervisekontrolli (kiibi paigaldamiseks läheb ta ju loomaarsti juurde, kus teda kindlasti ka üle vaadatakse). Et see kõik on üks vaevarikas takistusriba, mis maksab hulga raha, on enesestmõistetav. Sellest tuleneb ka kutsikate enamjaolt kõrgem hind.

Tõupaberiteta koeri ja nende kasvatajaid on mitmesuguseid. On plaanimatuid pesakondi, kus on kas kindla tõu järglased või siis hoopis segaverelised koeralapsed. On aga ka planeeritud paaritusi. Nende hulgas on samamoodi nii krantse kui ka nii-öelda puhtatõulisi (kuigi ametlikult nii ei nimetata). Mõni inimene on oma segaverelisest pontust nii üdini vaimustuses, et soovib tema häid omadusi järgmistele generatsioonidele edasi anda. Teinekord võib see imekombel õnnestudagi. Osa koeraomanikke näeb aga, et turul on suur nõudlus odavate nii-öelda tõukoerte järele ja nad kasutavad seda rahateenimiseks. See pole otseselt keelatud, sest ka paberitega koerte kasvatajad teevad seda ju mingil määral raha pärast. Äri loomadega on täiesti lubatud. See peab aga olema hästi tehtud. Kohusetundlikult ja korralikult. Selles ongi konks. Kennelliitu mitte kuuluv kasvataja võib olla hästi informeeritud ja suure teadmistepagasiga koerainimene, aga ei pruugi. Kutsikate mõlemad vanemad võivad olla isegi mõne tervisekontrolli läbinud. Enamasti see ometi nii ei ole. Võib ka juhtuda, et kutsikate isa või emana esitletakse teile hoopis mõnd teist koera. Osa selliseid kutsikaid on ka kord loomaarsti käe alt läbi käinud ja üle vaadatud, aga tihtilugu on piirdutud koduse ussirohu andmisega. Kui sedagi. Kas te sellise kutsika eest olete tõesti nõus raha maksma?

Tõde on selles, et peate kutsikahuvilisena ise olema loomakest ostes väga tähelepanelikud ja tegema oma valikuid targalt. Tõutunnistus ei taga teile üdini tervet looma ja mõnikord on intensiivselt aretatud loomad hoopis hapramad kui nende vähe lohakamalt paaritatud kompanjonid. Võib ka juhtuda, et väljaspool aretusühingut paaritatakse kaks omavahel täiesti ebasobivat koera. Tulemus on pesakond haigeid kutsikaid. Ükskõik kas paberitega või ilma, kasvataja peab olema nõus igale küsimusele vastama, kutsikate ema ja võimalusel ka isa teile ette näitama. Kutsikatele peab olema tehtud mingisugunegi terviseuuring.

Ühed mu tuttavad tõid endale eelmisel aastal suure hurraaga Narvast Yorkshire’i terjeri. Paberiteta muidugi, sest neid pole niisama taskulemmikule ju ometi vaja. Siiamaani on see tegelane väga armas, kuid varsti juba põlvekõrgune. Ka nii võib juhtuda. Teinekord peab elus olema valmis igasugu üllatusteks.