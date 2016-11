Toidupank ootab vabatahtlikke appi toidukogumispäevadele

Kristjan Kosk

Foto: Eesti Toidupank

Toidupank otsib vabatahtlikke Kastani poodi ja Rannarootsi Selverisse 9. ja 10 detsembril.

Selle aasta viimased toidukogumispäevad detsembri teisel nädalavahetusel kaasavad seekord kokku enam kui 800 inimest, kes aitavad kahe päeva jooksul 5 erineva kaupluseketi 45-s kaupluses toidukogumisaktsiooni läbi viia, teatas toidukogumispäevade koordinaator Kerttu Olõkainen.

Heategusaks mõneks tunniks ootavad toidupangad poodidesse appi kõiki, kes tunnevad soovi jõuluajas midagi head ja toredat korda saata. Vabatahtlikuks saab ennast registreerida üksi või grupina. Töö toimub mõlemal päeval kahes vahetuses, mis kestavad 3-4 tundi.

Üldiselt toimub tegevus poodides mõlemal päeval kell 12:00–19:00. Meeskondade suurused on kauplustes erinevad – kolmest kuni 12 inimeseni. Vabatahtlikud jagavad poekülastajatele kogumispäevade kohta infot ning aitavad kokku koguda annetatud toidukauba.

Detsembrikuistel toidukogumispäevadel annetatud kaup jõuab puudust kannatavate peredeni juba jõuluajal.

Kõik, kes soovivad toidupankade tööle kaasa aidata, kuid ei saa osaleda toidukogumisaktsioonis, on oodatud seda tööd püsivalt toetama. Annetada on võimalikannetuskeskkonna armastanaidata.ee kaudu või helistades regulaarselt Eesti Toidupanga annetustelefonidele:

900 9005 – annetad 2 eurot

900 9010 – annetad 8 eurot

Eesti Toidupank on asutatud 2010. aasta märtsis Eesti-Hollandi Heategevusfondi ja Swedbanki poolt selleks, et leevendada vaesusprobleemi Eesti ühiskonnas ja võidelda toidu raiskamise vastu: toidupangad võtavad kaubandusest ja tootmisest vastu peagi realiseerimistähtaega ületavaid ja/või defektsed tooteid, komplekteerivad vabatahtlike abiga toiduabikastid ja jagavad need laiali puudustkannatavatele peredele, aidates nõnda kaasa raiskamise vähenemisele ühiskonnas ning jagades toitu neile, kel on sellest puudus.