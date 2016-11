Seitse kooli Läänemaalt osalevad Robotexil

Kristjan Kosk

Hetk mulluselt Robotexilt. Foto: Elina-Emiilie Leht

Seitsme Läänemaa kooli õpilased osalevad 2.-4. detsembrini Tallinnas peetaval robotite võistlusel nimega Robotex.

Robotexi digiturunduse spetsialist Elina-Emiilie Leht rääkis, et Robotexi näol on tegemist Euroopa suurima robotite võiduajamisega. Osalejaid tuleb 25 välisriigist ja on kokku tuhandeid. Leht jätkas, et robotid võistlevad kokku 23 erineval võistlusalal. „Üks vaatemängulisemaid on robotite sumo, kus üks robot peab teise areenilt maha nügima,” nentis Leht.

Robotexil on erinevad töötoad nii lastele kui ka täiskasvanutele. Töötubades on kohti kuni 3000 inimesele. Lisaks peetakse suur teaduskonverents kosmoserobootika teemal.

Robotexil on avatud ka suur tehnoloogianäitus, mis on jagatud kuueks erinevaks alaks: tööstus, robootika ja elektroonika, tark kodu, startup'id, tarkvara ning haridus. Töötubades, konverentsil ja tehnoloogianäitusel osalemine on tasuta.

Läänemaalt osalevad Robotexil Haapsalu põhikool, Lihula gümnaasium, Martna põhikool, Metsküla algkool, Palivere põhikool, Uuemõisa lasteaed-algkool ja Virtsu kool. Koos õpilaste ja juhendajatega läheb robotite võiduajamisele Läänemaalt 69 inimest.