Saaremaa kaotas turiste Pärnu- ja Läänemaale

Toimetanud Urmas Lauri



Virtsu sadam. Foto: Urmas Lauri

Kuressaares toimunud Lääne-Eesti turismimessil selgus, et Saaremaad on tänavu külastatud 3 protsenti vähem, see-eest on külastatavus tõusnud Pärnu- ja Läänemaal. Põhjuseks peetakse ebastabiilset parvlaevaliiklust, kirjutas Saaremaa päevaleht Saarte Hääl.

MTÜ Lääne-Eesti Turism juhataja Kaja Karlson ütles “Aktuaalsele kaamerale”, et saarte külastatavust on mõjutanud transpordiühendus ja seda mitte positiivses suunas. Saaremaal käinud turistide arv on kahanenud 3 protsendi võrra.

Siseturistid loodetakse saartele saada uute parvlaevade tulekuga, mida kinnitas ka Visit Saaremaa tegevjuht Ergo Oolup. Ta ütles, et võimalus uute laevadega sõita tõmbab loodetavasti taas turistide tähelepanu Saaremaa võimalustele.

Täismahus artiklit saab lugeda siit.