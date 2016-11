Rahvakalender: Kadrid toovad karjaõnne



Illustratsioon: Rahvakalender

Täna on kadripäev. Nimepäev on täna lisaks Kadrile ka Katrinil, Kadil, Karinil ja Triinul.

Kadripäev on nime saanud naispühak Katariinalt ja on oma puhaste valgesserõivastatud kadrisantidega rohkem naistepüha. Kadrid toovad karjaõnne. Sanditajad liiguvad kadriperena, kuhu lisaks kadriemale kuuluvad kadrilapsed. Laulus kirjeldatakse pikka vaevalist teekonda, palutakse andeid. Kadripäev on üks olulisi tähiseid talve järkjärgulist saabumist märkivate päevade seas.

Öeldakse: „Mart matab, kadri katab, andres arutab.“ Kui on vihmane, öeldakse: „Kadri kuseb.“

Eestis kujunes kadripäev 16. sajandil, kui muinasaegse usundi hingedeaja rituaalid ja tütarde initsiatsiooniriitused segunesid ristiusu püha Katariina mälestuspäeva ehk kadripäevaga. Kadripäeva peeti naistepühaks, sest selleks ajaks lõpetasid naised karjakasvatusega seotud välised sügistööd.

Kadripäeva lahutamatu osa, kadrisandiks käimine, pärineb ajast, mil mööda maad rändasid ande koguvad kloostrite kerjusmungad, kelle lauludes kõlas ladinakeelne sõna sanctus (“püha”) ning kes soovisid pererahvale head vilja-, karja- ja pereõnne. Seetõttu arvataksegi, et eestipärane “kadrisant” tuleneb püha Katariina (Kadri) santidest.

Eestlastel käisid kadrisantideks tüdrukud, kes olid riietatud puhastesse valgetesse riietesse, mis arvatavalt sümboliseeris piima (legendi järgi voolas pühaku hukkamisel tema kehast vere asemel piim) ja Katariina mõtete neitsilikku puhtust. Piima seostati ka karjakasvatuse ja sünnitajate naistega.

Eestlaste jaoks on kadripäev olnud traditsioonirikas, näiteks pügati sel päeval lambaid ning oodati karjaõnne (ka vanasõna ütleb: Mart on üle maa, Kadri üle karja). Tüüpiline kadrirituaal nägi välja järgnev: mandri-Eestis kadripäeval aga mõnel pool ka kadripäevale eelneval hanipäeval ehk kadrilaupäeval mindi maskeerituna laulu ja pillimängu saatel küla peale käima. Uste taga küsiti tervituslaulu saatel luba tuppatulekuks. Luba saadud, usutleti pererahvast, esitati mõistatusi, lauldi, pritsiti vett ja visati vilja. Kui annid kätte saadud, lauldi tänulaulu ja minnes hüvastijätulaulu.

Rahvakalender soovitab:

Jäta lambad rahule, täna ei tohi kedagi pügada!

Vaata üle oma garderoob, kas see sarnaneb kadrisandi omale?

Tunned end Kadrina? Pane selga vähemalt valge pesu ja värskenda oma Facebooki’i profiili.

Mine täna Kadri ja Katriniga välja. Helista neile!

Tee ise kukekomme, nii et kadridele ka jätkuks!