Pühapäeval võivad puhangud ulatuda kuni 25 m/s (1)

Kristjan Kosk

Torm Rohukülas. Foto: Arvo Tarmula

Laupäev tuleb tuuline ja sajune, pühapäev tõotab tulla sootuks talvine. Langevate kraadide tõttu suureneb teedel libeduseoht ja sõiduolusid halvendab ka järjest tugevamaks tõusev tuul.

Homme liigub madalrõhkkond Põhja-Skandinaaviast Soome ja selle lõunaserv laieneb üle Eesti. Aeg-ajalt sajab, öösel valdavalt lörtsi, lääne pool vihma. Päeval on sajuhood enamasti vihmana, aga sekka võib ka lörtsi tulla. Edelatuul on tugev – puhanguid 12, rannikul 15 m/s, õhtul pöördub läände ja loodesse. Õhutemperatuur on öösel -3 kuni +2, saartel ja läänerannikul kuni +5, päeval +3 kuni +7 kraadi.

Pühapäeval suundub aktiivne madalrõhkkond Soomest üle Peterburi Kesk-Venemaale ja Eestit katab selle lääneserv. Öösel sajab vihma ja lörtsi, Kirde-Eestis ka lund. Lääne- ja loodetuul tugevneb järk-järgult, hommikuks on rannikul puhanguid 15, saartel kuni 18 m/s.

Õhutemperatuur langeb hommikuks -1 kuni +2 kraadini. Päeva jooksul tuul tugevneb. Loode- ja põhjatuule puhanguid on rannikul 15, saartel 20 m/s. Õhtul paisub tuul tormiks – sisemaal on puhanguid 12 kuni 15, rannikul 20, saartel kuni 25 m/s. Läänemerel tõuseb torm suisa 28 m/s.

Aeg-ajalt sajab lörtsi ja lund. Tänastel andmetel on sajuhulk sisemaal enamasti nõrk, tugevam võib sadu olla Virumaal. Õhutemperatuur on ennelõunal -1 kuni +1 kraadi, pärastlõunal langeb kuni -3 kraadini.