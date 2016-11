Martin Repinski: mis põhjusel peaksin tagasi astuma? (1)

BNS

Martin Repinski. Foto: riigikogu

Maaeluminister Martin Repinski lubas likvideerida oma ettevõtetega seotud probleemid, kuid välistas tagasiastumise ministri kohalt.

"Mis põhjusel peaksin tagasi astuma. Olen ministrina käitunud korrektselt. Olen ettevõtjana käitunud lähtuvalt seadusest," ütles Repinski reedel antud pressikonverentsil.

Repinski tunnistas, et tema ettevõtetel on finantsprobleeme ja raskusi arvete maksmisel, kui tema kinnitusel ei ole probleemid suured. Samuti on tema sõnul makstud töötajatele korrektselt palka, ehkki ettevõttel on olnud võlgnevusi töötasu maksmisel.

Repinski selgitas ka Hollandist toodu kitsejuustu teemat, kinnitades, et pole seda oma Konju farmi juustu pähe kunagi müünud, vaid kasutanud seda klientide teadmisel suurema tellimuse täitmiseks ning tarbijate maitse-eelistuste teadasaamiseks ning oma tehnoloogia arendamiseks.