Marko Valker: hädalised infotelefoni lõksus (2)

Marko Valker, ornitoloog

Marko Valker. Foto: arhiiv

Eesti inimeste teadlikkus ümbritsevast loodusest on palju parem kui kümmekond aastat tagasi. Nende targast kaasamisest on loodushoius väga palju abi. Nii saavad spetsialistid tavaliste inimeste kaasabil juba praegu palju olulist infot kaitsealuste liikide kohta. Vabatahtlike kätepaaride abil tehakse Eestimaa soode ja rannaniitude taastamiseks tuhandeid töötunde.

Kodanike suurenev roll on märgatav ka keskkonnajärelevalves. Meenutame siinkohal aasta keskkonnateo pälvinud lõhejõgede kaitsmist kudeajal.

Infotelefonist ei piisa

Inimeste teated hädas metsloomade või suleliste kohta jõuavad enamasti keskkonnainspektsiooni lühinumbrile 1313. Paraku ei ole lühinumbrile vastaval spetsialistil võimalust kohapealset seisu oma silmaga hinnata.

Toon lihtsa näite.

Eelmise pühapäeva ennelõunal vaadeldi Promenaadil vigastatud punakurk-kauri. Tegemist on kaitsealuse liigiga, kelle kohta tulevale teatele peaks riik reageerima. Sündmust nägi pealt palju inimesi, kellelt ei saa aga eeldada lindude määramise oskust. Nii vastatigi inimestelt laekunud teatele hädas olevast veelinnust eitavalt.

Samasugusel põhjusel võib osa teateid viga saanud ja märksa haruldasemate kaitsealuste liikide kohta tähelepanuta jääda. Enamik teateid puudutab siiski tavalisi elusolendeid.

Kui inimene saab infotelefonilt vastuse, et kõnealune juhtum pole nende probleem, küsitakse nõu mujalt. Sageli on selleks sotsiaalmeedia foorumid. See kätkeb endas mitmesuguseid riske, alates „hätta sattunud” noorlindude ja loomapoegade kojutoomisest.

Kuna loomade kohta on teateid palju, tuleb paratamatult arvestada inimeste muutunud suhtluskanalitega. Lihtne nutirakendus võimaldaks neil edastada kiiresti mis tahes keskkonnaprobleemi puudutavat informatsiooni, olgu selleks siis ebaseaduslik jaht, kalapüük, mootorsõidukitega luidetel sõitmine või hättasattunud metsloom. Asukoha positsioneerimine võimaldab inspektoril sündmuskoha loodusmaastikul kiiresti üles leida. Sündmusele lisatavad fotod või videolõik ütlevad spetsialistile tihtilugu suulisest infost märksa enam.

Keskkonnainspektsiooni valvetelefon vajab kaitsealuste liikide kiireks määramiseks ka tuge. Selle lahendaks mõnekümnest vabatahtlikust koosnev eksperdirühm, mis ei suurendaks riigi kulusid.

Rohkem ressurssi nädalavahetuseks

Looduses liikuvate inimeste panus on tegelikult ainus võimalus meie keskkonnas toimuval regulaarselt ja tõhusalt silm peal hoida. Kui valvetelefonile helistavad inimesed solvunult tunnistavad, et nad sinna enam kunagi ei pöördu, on see tõsine ohu märk. Nii nagu ei kao nädalalõppudel teedelt politsei ja kiirabi, peaks kättesaadav olema ka loomade abistamisega tegelev inimene. Selleks võib osa lihtsamaid ülesandeid (sh vigastatud lindude ja metsloomade püüdmine ja transport) tellida kohalikelt asutustelt. Keskkonnainspektsioon ja keskkonnaamet saavad pakkuda selleks vajalikku koolitust ja vahendeid.

Suurem osa teateid lindude ja metsloomade kohta koondub kindlatele perioodidele (linnupoegade lennuvõimestumine, mere jäätumine jm), mis on ette teada. Enamasti ei ole neil juhtudel vaja väljakutsele sõitmist, vaid inimeste põhjalikumat nõustamist.

Keskkonnajärelevalveks mõeldud ressursi suurendamine võib näida muude kulutuste taustal ebavajalik. See annab aga riigi poole pöördunule teadmise, et tema murele reageeritakse.

Tunnen nii viga saanud lindudest teatajaid kui ka keskkonnainspektoreid. Nad mõlemad hoolivad ühtviisi loodusest. Päriselt.