Leader-raha projektitaotlusi saab Läänemaal esitada veebruaris ja aprillis

Kristjan Kosk

Kodukandi juhatuse esimees Merle Mäesalu. Foto: Arvo Tarmula

MTÜ Kodukant Läänemaa (KKLM) juhatus kinnitas esmaspäeval Leader-meetme tuleva aasta taotlusvoorude avamise ja menetlemise tähtajad.

Ettevõtjatele mõeldud ettevõtluse aktiivsuse suurendamise meetmesse tuleb esitada taotlused e-pria keskkonnas ajavahemikul 6. veebruar – 17. veebruar 2017. Toetust saab taotleda piirkonna eripäral ja kultuuripärandil põhineva ettevõtluse ja ettevõtluseks vajalike tingimuste arendamiseks. Ettevõtlusmeetme kogusumma tuleval aastal on 590 138 eurot, edastas KKLM tegevjuht Ene Sarapuu.

Taotleja peab olema KKLM piirkonnas tegutsev mikro- või väikeettevõte, mis on registreeritud vähemalt 12 kuud enne taotluse esitamist.

Mittetulundusühingud ja vallad saavad esitada taotlusi elukeskkonna parandamiseks ajavahemikul 3. aprill – 17. aprill 2017 e-pria keskkonnas. Toetust saab taotleda nii piirkonna eripära ja kultuuripärandi arendamiseks kui ka piirkonna arenguks vajalike teenuste kättesaadavuse suurendamiseks. Elukeskkonna parandamiseks on toetuste summa tuleval aastal kokku 531 124 eurot.

Taotleja peab olema KKLM-i piirkonnas tegutsev MTÜ, sihtasutus, kohalik omavalitsus või seltsing, mis on registreeritud vähemalt 12 kuud enne taotluse esitamist.

Kodukandi juhatuse esimehe Merle Mäesalu sõnul keskendub Kodukant Läänemaa Leader strateegia 2014-2020+ eelkõige ettevõtluse ja piirkonna eripära arendamisele. „Oleme seadnud eesmärgiks, et Leader toetusega luuakse Läänemaale vähemalt 4 uut töökohta, 14 uut teenust, rajatakse või korrastatakse 25 taristuobjekti. Projekte, mis ei kogu kriitilist arvu hindepunkte, s.o ei vasta strateegia eesmärkidele, ei toetata,” lisas Mäesalu.

Suurim võimalik toetussumma projekti kohta on 64 000 eurot, vähim 2000 eurot. Suurprojektidele, millel on märkimisväärne mõju piirkonnale (nt palju uusi töökohti), on võimalik toetust saada kuni 200 000 eurot. Samuti ühisprojektidele, millega on hõlmatud vähemalt 4500 elanikku ning milles osaleb minimaalselt viis partnerit.

Ühis- ja suurprojekti taotlused, mille summa ületab 64 000 eurot ning kogukonnateenuse arendamiseks esitatavad projektitaotlused peavad saama heakskiidu Kodukant Läänemaa üldkoosolekult.

Investeeringutel taristusse on toetuse määr kuni 60% abikõlblikest kuludest. Projektid, mille tulemusena on paranenud juurdepääs internetiühendusele, saavad toetust kuni 90%. Kodukant Läänemaa Leader meetmete maht 2017. aastal on 1 175 704 eurot. Lisaks eespool nimetatutele on aastaringselt avatud siseriikliku ja rahvusvahelise koostöö meede, mille vahendeid on 2017. aastaks planeeritud 54 442 eurot.