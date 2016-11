Lääne Elu paberleht laupäeval, 26. novembril

Kaire Reiljan

Lõviosa ühinemise valurahast saaksid Sukles ja Koppa

Kui Haapsalu ja Ridala ühinemine peaks teoks saama, tuleb töö kaotanud ametnikele kompensatsiooniks maksta kokku üle 70 000 euro. Lõviosa sellest, ligi 47 000 eurot läheb Haapsalu linnapeale Urmas Suklesele ja Ridala vallavanemale Helen Koppale, kes pärast ühinemist jäävad mõlemad oma praegusest kohast ilma.

Maaomanikud lähevad jahiseaduse pärast õiguskantsleri jutule

Kasari jahiseltsi juhatuse esimehe ja suurmaaomaniku Kulno Rehkalti sõnul on väikeulukijahi korraldus nii vildakas, kui olla annab, ega allu mingile loogikale. „Selle jahiseaduse raames on ka võimalik elada,” ütles Rehkalt ja lisas, et eelkõige on mõistust vaja.