Kullamaa otsustas jääda Läänemaa koosseisu (6)

Kaie Ilves

Täna õhtupoolikul otsustas Kullamaa volikogu lõpetada ühinemisläbirääkimised Märjamaaga. Otsuse poolt oli kaheksa volikogu liiget üheteistkümnest. Kolm volimeest soovinuks läbirääkimisi Märjamaaga jätkata.

Kullamaa volikogu istungit olid kuulama tulnud Lääne maavanem Neeme Suur, Märjamaa vallavanem Villu Karu, Vigala vallavanem Priit Kärsna ja Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus.

Suur pani volimeestele südamele, et need hääletaksid vastutustundlikult. „Otsus on põhimõtteline. Selle mõjud ulatuvad väga kaugele ja kõrgele,“ ütles Suur enne hääletamist. Priit Kärsna ja Villu Karu olid mõlemad veendunud, et Kullamaa oleks koos nendega tugevam kui Lääne-Nigula koosseisus – juba elanikke oleks Märjamaal, Kullamaal ja Vigalal kokku ligi üheksa tuhat, st üle1500 inimese rohkem kui tulevases Lääne-Nigulas.

Kullamaa rahvahääletuse tulemuste järgi pooldasid ka vallaelanikud napilt ühinemist Lääne-Nigula vallaga. Rahvahääletusel osales 26 protsenti elanikest ja Lääne-Nigulaga ühinemise poolt oli 50 protsenti hääletanuist. 47 protsenti pooldas ühinemist Märrjamaa vallaga. Aprillis korraldatud rahvahääletuse järgi aga soovisid inimesed ühineda just Märjamaaga.

Fotod: Urmas Lauri