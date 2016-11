Haapsalus jagatakse tasuta Red Bulli energiajooki (8)

Kristjan Kosk

Karina Kompus (vasakult) ja Gerda Pilk jagavad Haapsalus Red Bulli energiajooki. Foto: Arvo Tarmula

Haapsalu tänavatel sõidab ringi Red Bulli logodega auto, millest jagatakse möödujaile Red Bull energiajooki.

Red Bulli kampaaniat läbi viivad Karina Kompus ja Gerda Pilk rääkisid, et otsivad seeläbi energiajoogile uusi tarbijaid. „Eile jagasime Red Bulle Raplas, täna Haapsalus,” ütles Kompus. „Homme jagame tasuta energiajooki Tallinna ööklubides,” lisas Pilk. Varem on nad Red Bulle jaganud Tartus ja Tallinnas.

Kompus ja Pilk rääkisid, et astuvad ise inimestele ligi ja pakuvad energiajooki. „Seni on kõik rõõmsameelselt pakutu vastu võtnud,” ütlesid nad. „Astume sisse ka suurematesse asutustesse, et rasket tööd rabavaile töötajaile Red Bulli jagada,” jätkas Kompus.

Kella 13 päeval olid nad külastanud lisaks Tallinna ülikooli Haapsalu kolledžile ka Lääne Elu toimetust, Africa pubi ja linnavalitsust. „Tahame jõuda veel päästeteenistusse, politseisse ja miks mitte ka kaitseliitu.”

Kompus ja Pilk tunnistasid, et võimalusel tarbivad ka ise Red Bulli. Samas manitsesid nad tarbijaid, et Red Bulli joomisega ei tohi üle pingutada. „Üks purk ei tee midagi, kuid kümme purki võib tiivad küll anda,” naljatlesid nad.