DigiTeega liituda soovijaist on koos umbes seitsmendik

Urmas Lauri

DigiTeega liitumise kaart muutub tasahilju punasemaks. Kaart: DigiTee

DigiTeega liitumise soovist saab Lõuna-Läänemaal teada anda aasta lõpuni. Seni on Pärnumaal ja Hanila ning Lihula vallas DigiTeega liituda soovijaid üle 2000, et projekt end õigustaks, peaks liituda soovima 15 000 hoonet, kaasa arvatud kortermajad.

Pärnumaal ja Lõuna-Läänemaal on käimas on küsitlus, et saada teada, milliste hooneteni DigiTee projekti käigus valguskaabel viia. Küsitlus kestab 31. detsembrini.

Küsitluses saavad lisaks Pärnumaale osaleda ka Lihula ja Hanila valla elanikud, sest need vallad ühinevad koos Varbla ja Koonga vallaga Lääneranna vallaks, mis saab osaks Pärnumaast.

Aasta lõpuni kestev küsitlus viiakse läbi selleks, et täpsemalt välja selgitada, millistes majades soovitakse kasutada lairibateenuseid – ülikiire internet, digitelevisioon koos paljude lisateenustega, suhtlus- ja meelelahustusteenused – ning kuhu tuleb lairibaühendus ehitada.

Küsitluse käigus saadud andmete põhjal alustatakse võrkude planeerimist. See tähendab, et lairibavõrku ei ehitata kõikide küladeni või majadeni, vaid ainult sinna, kuhu seda soovitakse ning kus see kohe kasutusele võetakse. Seepärast on oluline, et kõik soovijad oma info edastaksid.

Projekti eesmärk on ühendada DigiTee piirkonnas lairibaühendusega kõik kodud ja ettevõtted, kes seda soovivad, selgitasid projekti konsultant Olav Harjo ja Pärnumaa omavalitsiste liidu (POL) juhatuse esimees Lauri Luur TreRaadios.

Olav Harjo sõnul on DigTee ülesanne on leida majad, kus internetti pole, kuid kuhu seda soovitakse.

POLi juhatuse esimees Lauri Luur tõi näite Rootsist. Gotlandi saarel on käsil DigiTeega sarnane ettevõtmine ning seal on 98 protsenti majadest kiire internetiga liitunud.

„Nemad alustasid maapiirkonnast, jätsid saare keskuse Visby viimaseks,“ selgitas Luur. „Seal oli keskmine liitumise hind 1300 eurot, meil jääb see kordadeks väiksemaks,“ kinnitas Luur.

„Põhjamaades on mindud seda teed, et vanemad inimesed ei lähe hooldekodudesse,“ lisas Harjo. Monitooringuseadmed on paigaldatud kodudesse ning kiire interneti kaudu on vanur igal hetkel ühenduses hooldajaga.

DigiTeega liitumise hinnaks prognoositakse nii Pärnumaal kui ka Lõuna-Läänemaal 300 eurot. „Mitte rohkem,“ kinnitas Harjo ja lisas, et sellise hinna korral saaksid enamus huvilistest kiire internetiga liituda.

Ülejäänud raha kavatsetakse võrgu väljaehitamiseks laenata. DigiTee loodab ka riigi toetusele, uues koalitsisioonileppes on toetused selleks ette nähtud.

Harjo sõnul on kõige kindlam tee kiiret internetti saada see, kui sellest DigiTeele teada antakse.

„Kui ei öelda, et tahad, siis oskame planeerida ja ühendusvõrku ehitama tulla,“ ütles Harjo, lisades, et soovist teada andmine ei too kohe 300 eurost arvet kaasa. „See annab meile aluse hakata planeerima võrku,“ selgitas Harjo.

Harjo sõnul saab kiire internetiga ühinemise võrku ehitada sinna, kus on rohkem liitujaid. Ta tõi näiteks küla, kus on kümme hoonet, kuid liituda soobib neist vaid üks. „Siis sinna me ei saa rajada,“ lausus Harjo ja lisas, et viie liituja puhul oleks sinna külla internetikaabli viimine juba mõistlik.

„Me ei saa minna vägisi inimestele kiiret internetti viima,“ nentis Harjo. „Kui võrku ei kasutata, on see mahavisatud raha.“

Kuu aja jooksul on kiire internetiga liitumise soovist teada andnud seitsmendik vajaminevast. „Üle 2000 on juba laekunud, seda on ikka vähe,“ Luur. „Mida rohkem on sooviavaldusi, seda lihtsam on planeerida.“

DigiTee projekt hõlmab tervet Pärnumaad ning Hanila ja Lihula valda Läänemaal. Nende valdade elanikud ja ettevõtted saavad märkida, millisele aadressile nad internetiühendust soovivad saada.

Neile, kes liituvad DigiTee lairibavõrguga kohe võrgu väljaehitamise alguses, on orienteeruv liitumistasu suurus 300 eurot. Kõikidel hiljem liitujatel tuleb tasuda liitumistasu vastavalt ühenduse tegelikele väljaehitamise kuludele.

Küsitluses saab osaleda siin.

