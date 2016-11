Varje Ojala-Toos Tiit Salumäe juhtkirjast: igal ühel on oma arvamus

Kristjan Kosk

Lihula vallavanem Varje Ojala-Toos. Foto: Urmas Lauri

Lihula vallavanem Varje Ojala-Toos leiab, et piiskop Tiit Salumäe arvamus nagu oleks Läänemaa lõhkumine joobnu mõistetu jutt, on pelgalt tema isiklik arvamus. Lihula on koos Hanilaga omavalitsuses, kes liitub Koonga ja Varblaga ning läheb pärast haldusreformi Pärnumaa koosseisu.

„Igaüks lähtub arvamuse kujundamisel oma vaatevinklist – üks lähtub ajaloolistest traditsioonidest, teine aga ametkondade töökorraldusest,” ütles Ojala-Toos.

Ojala-Toos jätkas, et palju olulisem on ühinemise sisu, mitte maakonnapiir. „Seadusega on paika pandud, et ühemisel peab tekkima omavalitsus, kus on vähemalt 5000 elanikku, küll aga ei seisa seaduses, et üle maakonna piiri ei tohi ühineda,” ütles Ojala-Toos. „Ka meie enda maavanem Neeme Suur on öelnud, et otsige endale head partnerid ja maakonna piir ei ole seal takistuseks,” jätkas ta.

Ojala-Toos leidis, et ehkki meid ootab tulevikus ees riigireform ja me veel täpselt ei tea, mis moodi see lõplikult välja kujuneb, ei saa me jätta oma piirkonda selletõttu arendamata.