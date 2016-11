Tuul puhus Hiiumaa liini laevad kai äärde



Parvlaev St Ola Rohuküla sadamas. Foto: Urmas Lauri

Parvlaevaliiklus Hiiumaa liinil on katkenud.

“Tuule vaibudes alustab St Ola sõite vabagraafikus,” teatas liinil toimetav TS Laevad.

Veidi pärast keskpäeva teatas laevafirma, et tugeva tuule tõttu ei välju parvlaev St Ola Rohukülast kell 13 ja Heltermaalt kell 14.30. Paar tundi hiljem anti teada, et parvlaev St Ola ei saanud tugeva tuule tõttu silduda ettenähtud kai ääres. “Seetõttu viibib reisijate ja sõidukite lossimine. Laevas viibijatele pakutakse einet,” teatas TS Laevad, lisades, et laev liigub õige kai äärde tuule vaibudes esimesel võimalusel.

Sadamas teenindatakse sõidukeid nende saabumise järjekorras, eelisega saavad laevale liinibussid, operatiivsõidukid, postiautod ja puudega isikud.