Tiitli „Aasta noor 2016” saab Birgit Aljaste (3)

Kristjan Kosk

Tiitli „Aasta noor 2016” saab Birgit Aljaste. Foto: Facebook

Täna õhtul Penijõel toimuval tänuüritusel „Läänemaa tunnustab 2016” tänatakse teiste hulgas ka tublimaid noorsootöö tegijaid. Tiitliga „Aasta noor 2016” pärjatakse Birgit Aljaste, aasta noorsootöötajaks saab Oru kooli huvijuht Liisa Pett ning aasta sündmus/koostöö on tervisepäev „Tervist noored”, teatas Lääne maavalitsuse pressiesindaja Liivi Ollino.

Aasta noor Birgit Aljaste on suurepärane sündmuste algataja ja meeskonna koordineerija. Ta on algatanud ja aidanud läbi viia mitmeid noorsootöö sündmusi: osaluskohvik, noorte tervisepäev „Tervist noored”, 5-6.klassidele sotsiaalmeedia turvalise kasutamise koolitus, sallivuspäeva foorumlaud jne. Birgit on Läänemaa noortekogu aseesimees. Tema tõhusal panustamisel on noortekogu liikmete arv kasvanud.

Aasta noorsootöötaja Liisa Pett töötab Oru koolis huvijuhina. Ta on korraldanud mitmeid sündmusi, kuhu on kaasatud kogu kool. Eriti muljetavaldav oli kooli olümpia korraldamine, mis leidis tunnustust ka vabariiklikul tasandil. Kooli esindajad kutsuti Eesti Olümpiaakadeemia kooliolümpiamängude foorumile, et tutvustada positiivset näidet ka teistele. Liisa mõtleb noorsootööle ka laiemalt ning on läbiviinud kõikide Läänemaa põhikoolide õpilasesinduste koolituse.

Lõppeva aasta sündmuseks nimetatud tervisepäev „Tervist noored” oli sisukas 400 osalejaga ettevõtmine. Osalejaid oli kõikidest Läänemaa gümnaasiumitest ja Haapsalu kutsehariduskeskusest. Ettevõtmine jagas noortele vajalikke teadmisi erinevatest tervisega seotud teemadel. Kogu üritus oli noorte poolt planeeritud ja ka nende endi poolt ellu viidud. Vajalik raha taotleti projekti abil, kuid oskuslikult oli kaasatud ka mitmeid partnereid ja toetajaid.

Lisaks tiitli saajatele leidsid märkimist ka teised tublid noorsootöö valdkonna tegijad.

Kategoorias aasta noor:

1. Erik Mikkus – Lihula gümnaasium

2. Jarmo Lempe – Ridala põhikool

3. Maria-Helena Aljas – Haapsalu kutsehariduskeskuse vilistlane, Taebla gümnaasiumi noor huvijuht

4. Piia Tammeniit – Läänemaa noortekogu, üliõpilane

Kategoorias aasta noorsootöötaja:

1. Anneli Õige – Lihula noortemaja

2. Maarika Leht – Lääne-Nigula noortekeskus

3. Marit Sillat – Haapsalu kutsehariduskeskus

Kategoorias aasta sündmus/koostöö:

1. Ooper „Uku ja Vanemuine” – Lihulas