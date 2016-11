Rõivas oma tegevuses vigu ei näe (4)

BNS

Taavi Rõivas. Foto: Arvo Tarmula

Parlamendi umbusaldusavalduse tõttu peaministri kohalt lahkuma sunnitud Reformierakonna esimees Taavi Rõivas oma tegevuses sisulisi vigu ei näe, süüdistab teisi erakondi valetamises ning Keskerakonnast rääkides toob peamisena esile leppe Ühtse Venemaaga, kirjutab BNS.

„Kui mõnd minu sõnavõttu või intervjuud on vääriti mõistetud, siis tegelikult olen soovinud öelda, et pole olnud mitte ühtegi sisulist, faktilist etteheidet ka partnerite poolt, vaid oli soov valitsus teistpidi keerata. Loodan, et sellest saavad kõik tänaseks aru,” rääkis Rõivas usutluses Postimehele.

„Suurimaks eksimuseks pean seda, et Reformierakonnana olime piisavalt naiivsed, et mitte kahelda, kui meile vaadatakse siiralt otsa ja lihtsalt valetatakse. Taktikaliselt võttes on see olnud kindlasti viga,” lisas ekspeaminister.

„Aga kas ma ise kahtsen seda, et ma ei võtnud Ühtse Venemaa lepinguga Keskerakonda valitsusse – kindlasti mitte. Mõnikord on parem jääda põhimõtetele truuks,” lisas Rõivas Postimehele.

„Rääkisin [peaminister Jüri Ratasega] ja ütlesin, et leping Ühtse Venemaaga jääbki tema veskikiviks. Jäädakse seda tuletama meelde kodumaal, veelgi enam väljaspool Eestit. Seda ei mõisteta. Ja siin tuleks mõelda Eesti mainele, mitte riigisisesele punktivõidule. Leping Putini režiimiga teeb Eestist automaatselt paariariigi. See on tõsine probleem,” leidis Reformierakonna esimees.

„Presidendivalmiste ajal oli muidugi võimalus leppida Keskerakonnaga kokku, et teha teistsugune valitsus,” tunnistas Rõivas võimalust ka ise Keskerakonnaga valitsus mooodustada. „Aga see polnud mitte ainult minu isiklik, vaid kogu Reformierakonna teadlik valik, et meie ei lähe seda koalitsiooni lõhkuma ja meie jaoks jookseb punane joon leppe juures Ühtse Venemaaga. Arvan, et see on väga aus ja põhimõtteline seisukoht,” leidis ekspeaminister intervjuus Postimehele.

Riigikogu avaldas Rõivasele eelmisel nädalal umbusaldust ning hääletas sel nädalal uueks peaministriks Keskerakonna esimehe Jüri Ratase, kelle kolmeparteiline valitsus kolmapäeval ametisse astus. Keskerakonna koalitsioonipartnerid on Sotsiaaldemokraatlik Erakond ning Isamaa ja Res Publica Liit.