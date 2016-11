Ragn-Sells AS jätkab jäätmete teenuse osutamist

1. jaanuarist 2017 jätkab jäätmete teenuse osutamist Haapsalu linnas ja Ridala vallas Ragn-Sells AS. Veopiirkonna paremaks teenindamiseks on korraldatud jäätmeveoga (olmejäätmete kogumine) kaasatud avalikus kasutuses olevate segaolmejäätmete konteinerite ja paberi- ja kartongijäätmete konteinerite tühjendamine, ohtlike jäätmete ning suurjäätmete kogumise ringide korraldamine.

Uuel perioodil jätkub teenindamine samadel päevadel ja samade sagedustega. Muutuvad vaid teenusehinnad.

Jäätmevaldajate registrisse kantud kinnistute omanikele (v.a pikaajaliselt vabastatud, ühismahutite kasutajad) saadab Ragn-Sells AS korraldatud jäätmeveo teavituskirja, uue hinnakirja, veograafiku ja juba olemasoleva lepingu juurde lisanduva lepingu lisa (lepingut ei saadeta).

Hinnakiri on kättesaadav www.ragnsells.ee.

Haapsalu Linnavalitsus