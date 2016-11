Laupäeval on põhikoolis suurejooneline kadrilaat

Kristjan Kosk

Kadrilaat. Foto: arhiiv

Laupäeval kell 11-14 peetakse Haapsalu põhikoolis kadrilaat, kus põhikooli õpilased müüvad isetehtud küpsetisi, meisterdusi ja veel palju muud huvitavat.

Haapsalu põhikooli direktor Anne Mahoni ütles, et laadal on müügiletiga väljas kõik klassid. „Oleme läinud seda teed, et vastavalt vanusele ja võimetele valmistavad kõik laada tarvis midagi,” selgitas Mahoni. Ta lisas, et suure panuse annavad ka õpetajad ja lapsevanemad, kes on õpilastele nõu ja jõuga abiks.

Mahoni sõnul saab iga klass laadal müügist teenitud raha endale. See, mida teenitud rahaga tehakse, selle üle otsustab iga klass iseseisvalt. „Nad saavad kasutada seda näiteks kevadisel eksursioonil või minna talvel jõulumaale,” ütles Mahoni.