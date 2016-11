Läänemaa aasta sotsiaaltöötegija on Aino Kivipuur

Toimetanud Kaie Ilves

Aino Kivipuur Lääne maavalitsuse foto

Läänemaa aasta sotsiaaltöötegija 2016 on Martna valla sotsiaalnõunik Aino Kivipuur.

Aino Kivipuur on Martna vallas ametis olnud üle 20 aasta. Ta tegeleb sotsiaalabi vajavate inimestega, aidates neil eluga toime tulla.

Martna vallavanem Tiiu Aavik ütles oma kauaaegse kolleegi kohta: „Abi vajatakse nii materiaalse kui ka hingelise poole pealt. Eriliselt väärib tähelepanu tema töö lastega peredega, kus on sageli abi vaja. Aino Kivipuuri südameasjaks on just laste heaolu. Ta on andnud endast kõik, et tagada laste areng ja turvalisus.”

Aino Kivipuur teeb koostööd töötukassa, maavalitsuse ja pensionäride ühendusega. Aasta sotsiaaltöötegijat valitakse kümnendat aastat. Seni on tiitli saanud Varje Paaliste (2015, esitas Lääne-Nigula vald), Kristi Tammes (2014, esitas Haapsalu linn), Mariel Kõrgemägi (2013, esitas Taebla vald), Eve Lemsalu (2012, esitas Haapsalu linn), Kersti Liiv (2011, esitas Risti vald), Maret Lõhmus (2010, esitas Kullamaa vald), Aino Suurpalu (2009, esitas Taebla vald), Mati Jürman (2008, esitas Lihula vald), Kaja Rootare (2007, esitas Haapsalu linn), Leili Mutso (2006, esitas Taebla vald)

Et tunnustada sotsiaalvaldkonna spetsialiste, vabatahtlikke ja organisatsioone, annab Lääne maavalitsus koostöös Läänemaa omavalitsuste liiduga välja Läänemaa aasta sotsiaaltöötegija tiitlit. Tiitli saaja on isikliku eeskuju ja panusega leevendanud sotsiaalprobleeme maakonnas.