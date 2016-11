Ilmateenistus lubab nädala lõpuks korralikku tormi

Toimetanud Urmas Lauri



Kaart: Riigi Ilmateenistus

Ilmateenistus hoiatab, et pühapäeva päeval muutuvad ilmaolud Eestis talvisemaks. Temperatuuri languse tõttu suureneb teedel libeduseoht ja sõiduolusid halvendab ka päeva jooksul järjest tugevamaks tõusev tuul, mis kohati korraliku tormi mõõtmed võtab.

Riiklik ilmateenistus andis juba täna hommikul kogu Eestile tugeva tuule tõttu esimese taseme hoiatuse. Tuul pöördub edelast läände ja loodesse ning tugevneb täna päeval puhanguti 15 m/s, rannikul 18 kuni 22 m/s. Esimese taseme hoiatus tähendab, et ilm võib teatud olukordades olla ohtlik ning oluline on jälgida edasist ilmaprognoosi.

Reedel (25. novembril) liigub üle Eesti väike kõrgrõhuhari. Ilm on suurema sajuta, üksnes öö hakul võib Virumaal veidi lörtsi sadada. Puhub loodetuul puhanguti 14-17 m/s, pärast keskööd rahuneb. Õhutemperatuur on -2..+3°C. Päev on samuti põhiliselt sajuta. Läänekaare tuul on võrdlemisi nõrk. Õhutemperatuur on -1..+4°C. Õhtul võib Lääne-Eestis lörtsi ja vihma sadada ning seetõttu suureneb libeduseoht. Edelatuul tugevneb, survestajaks Skandinaavia põhjaaladele jõudev uus madalrõhkkond.

Laupäeval (26. novembril) liigub madalrõhkkond Põhja-Skandinaaviast Soome ja selle lõunaserv laieneb üle Eesti. Aeg-ajalt sajab – öösel valdavalt lörtsi, lääne pool vihma. Päeval on sajuhood enamasti vihmana, aga sekka võib ka lörtsi tulla. Edelatuul on tugev – puhanguid 12, rannikul 15 m/s, õhtul pöördub läände ja loodesse. Õhutemperatuur on öösel -2..+2, saartel ja läänerannikul kuni +5, päeval +3..+7°C.

Pühapäeval (27. novembril) suundub aktiivne madalrõhkkond edasi Venemaale ja Eestit katab selle lääneserv. Öösel sajab vihma ja lörtsi. Lääne- ja loodetuul järk-järgult tugevneb, hommikuks on rannikul puhanguid 15, saartel kuni 18 m/s. Õhutemperatuur on öö hakul 0..+4, hommikuks langeb sisemaal -1°C-ni. Päeva jooksul tuul järjest tugevneb. Loode- ja põhjatuule puhanguid on rannikul 20, saartel 23 m/s. Õhtul on ka sisemaal puhanguid 15, saartel ja rannikul paisub tormiks, puhangud võivad ulatuda kuni 25, Läänemerel 28 m/s. Aeg-ajalt sajab lörtsi ja lund, tänastel andmetel on sajuhulk sisemaal enamasti nõrk, tugevam võib sadu olla Virumaal. Õhutemperatuur on ennelõunal -1..+1, pärastlõunal langeb kuni -3°C-ni.

Esmaspäeval (28. novembril) eemaldub madalrõhkkond kaugemale Venemaale ja samal ajal laieneb Skandinaaviast kõrgrõhkkond üle Läänemere. Kahe rõhuala piirimail lõõtsub öösel väga tugev loode- ja põhjatuul, puhanguid on sisemaal 15, pole välistatud kuni 18 m/s, rannikul 23, võimalikud kuni 25 m/s ulatuvad tuuleiilid. Vahete-vahel sajab lund, saarte rannikul ka lörtsi. Päeval on sajuhooge hõredalt. Tuul annab järele alles õhtupoolikul. Õhutemperatuur on ööpäeva jooksul 0..-5, meretuulega rannikul kuni +1°C.

Teisipäeval (29. novembril) liigub üle Eesti kõrgrõhuhari. Öö on rahulik. Kohati võib nõrka lund sadada. Selgema taeva all langeb temperatuur -3..-8, meretuulega rannikul kuni +1°C. Päeval jõuab Skandinaavia rannikule uus madalrõhkkond ja laieneb üle Soome. Pilved tihenevad ja pärastlõunal hakkab Lääne-Eestis lund ja lörtsi sadama. Edelatuul on ennelõunal nõrk, pärastlõunal tugevneb rannikuvetes. Õhutemperatuur on sisemaal -4..+1°C.

Kolmapäevaks (30. novembriks) toob madalrõhulohk lund ja lörtsi, Lääne-Eestisse ka vihma. On jäiteoht! Puhub tugev lõunatuul, päeval pöördub edelasse. Õhutemperatuur on öösel Lääne-Eestis -3..+2, ida pool -4..-9, öö hakul võib veel paar kraadi külmem olla. Hommikuks õhutemperatuur tõuseb ja päeval on -2..+3, saartel kuni +5°C.

Neljapäevaks (1. detsembriks) jõuab Läänemere õhuruumi uus aktiivne madalrõhkkond ja toob kaasa rohkelt niiskust. Kui madalrõhkkonna serva mööda kandub Eestisse ka soojemat õhku, siis tuleb sadu alla vihma ja lörtsina. Kui soe meist mööda suundub ja üle Eesti laieneb madalrõhkkonna jahedam pool, siis lisandub põhiliselt lund ja lörtsi. Tänastel andmetel on tõenäoline, et valdavaks kujuneb lörtsi- ja lumesadu ning vihma saavad põhiliselt saared ja läänerannik. Tuul puhub lõunakaarest ja võib tugev olla. Õhutemperatuur on ööpäeva vältel -3..+3°C.