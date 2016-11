Allar Jõks: maaeluministri ametisse sobivus ei ole pelgalt politiline küsimus

Toimetas Lemmi Kann

Allar Jõks. Foto: Arvo Tarmula

Seoses värske maaeluministri Martin Repinski ümber puhkenud skandaali ja mõtteavaldustega, et ehk poleks president pidanud teda sellistel asjaoludel ministriks nimetama, nentis advokaadibüroo Sorainen partner ja vandeadvokaat, endine õiguskantsler ja hiljutine presidendikandidaat Allar Jõks, et presidendi võimalus ministrit ametisse mitte nimetada on pea olematu.

"Kui seadus ministrile nõudeid ei esita, siis Vabariigi presidendi õigus ministrit mitte ametisse nimetada on redutseeritud peaaegu nullini," sedastas Jõks sotsiaalmeedias.

Jõks tsiteeris Põhiseadust, mille § 78 p 9 kommentaarid ütlevad järgmist:

"Vabariigi Presidendi põhiseaduslik roll ei luba tal osaleda Vabariigi Valitsuse moodustamisel, seega ei sisalda Vabariigi Presidendi toimingud Vabariigi Valitsuse ning selle liikmete ametisse nimetamisel ja ametist vabastamisel vaba otsustamise võimalusi.

Presidendil ei ole õigust jätta vabalt valitud kaalutlusel Vabariigi Valitsus või selle liige ametisse nimetamata või ametist vabastamata.

Seadusega võib aga ette näha nõuded Vabariigi Valitsuse liikmele ja nende nõuete järgimise tagamiseks panna seadusega Vabariigi Presidendile kohustus keelduda nõuetele mittevastava inimese Vabariigi Valitsuse liikmeks nimetamisest.

Vabariigi Valitsuse liikme kandidaadi nõuetele vastavust peab olema võimalik üheselt hinnata (nt Eesti kodakondsuse olemasolu), et välistada Vabariigi Presidendi vaba otsustus."

Jõks viitas sellele, et Vabariigi valitsuse seadus ei näe ette rohkem nõudeid ministrile kui ainult keeld teatud ametikohtade ühitamiseks.

"Seadus ei näe ette, et minister peaks olema kõrgete kõlbeliste omadustega, aus ja kõlbeline, äratama usaldust kõigis isikutes, usaldusväärne või laitmatu eri- ja ärialase mainega. Eelnev oli kokkuvõte kohtunikele, advokaatidele, kohtutäituritele ja kindlustustegevuse või investeerimisfondide seaduse alusel tegutsejatele esitatud nõuetest," selgitas ta ja rõhutas, et oma kommentaariga ei anna ta kindlasti ühtegi hinnangut sellele, kas Repinski sobib ministriks või mitte.

Vastused küsimustele kas seadus peaks miinimumnõuded valitsuse liikmele seadma? Ja kui seab, kas siis on võimalik üldse vabariigi valitsust komplekteerida, jättis Jõks õhku.

"Artur Alliksaarega lõpetades – kas palju kitsendada või kitse paljundada?" lõpetas Jõks oma mõtteavalduse väikse kalambuuriga.