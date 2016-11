Tiit Salumäe: Läänemaa lõhkumine on kui joobnu mõistuseta tegu (10)

Tiit Salumäe. ARVO TARMULA

Piiskop Tiit Salumäe arutleb viimase Eesti Kiriku juhtkirjas muuhulgas ka haldusreformi üle, mis lõhub ajaloolise Läänemaa. Ta ütleb, et piirideta olek on kui piiritus, mis võib võtta mõistuse, nii on tema arvates ka Läänema piiride lõhkumine kui mõistuseta inimese käitumine.

„Mõtlen olukorrale meie riigis, mitte ainult valitsuse vahetusele, vaid ka haldusreformile, mis paiskab segi omaaegsed kihelkonnad ja maakonnad. Seda kõike tehakse manipuleerides n-ö rahva tahtega,” kirjutab Salumäe.

„Olen inimeste manipuleeritavusele mõelnud viimasel ajal eriti vana Läänemaa kontekstis. Maakond on lagunemas ja omaaegne Lääne praostkond on kolmes maakonnas. See ei näi huvitavat ka valdade juhtkondi, vaatamata sellele, et nimetamisväärne osa neist on tihedalt kirikuga seotud,” märgib piiskop.

„Rahustavalt öeldakse, et piiridel ei ole enam tähtsust. Kui on nii, miks siis peab vanu piire lõhkuma? Viimaste aastate arengud seoses rändekriisiga on ka Euroopas näidanud, et piirid on siiski väga olulised. Sõnal piir on eesti keeles kindel tähendus. Aga piiritus tähendab nii piiride puudust kui ka alkoholi, mis puhastab haavad, aga võib võtta ära mõistuse,” kirjutab Salumäe.

„Kahjuks seda viimast ma märkan ja see on ohu märk. Meie ühiskonnas on omavahel segi läinud haldusreform ja riigireform. Näen maavalitsuse kaotamises ja selle asendamises riigimajadega ohtu kaotada põhiseaduslik ja ajalooline side peatselt saja-aastaseks saava Eesti vabariigi ajalooga. Oht on kaotada meie piirkondade eripära ja identiteet. Millise hoiaku võtab uus valitsus püsiväärtuste ja kohaliku identiteedi säilitamisel, seda näitab aeg. Lõhkuda on kerge, üles ehitada on raske,” lõpetab Salumäe.