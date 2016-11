Taavi Rõivas andis peaministri ameti üle Jüri Ratasele

Jüri Ratas ja Taavi Rõivas täna riigikogus. Foto: valitsuse kommunikatsioonibüroo

Kaks aastat ja kaheksa kuud valitsust juhtinud Taavi Rõivas andis täna Stenbocki majas ameti üle värskelt ametisse asunud peaminister Jüri Ratasele.

Taavi Rõivas ütles Jüri Ratasele, et peaministri amet on eeskätt vastutus selle ees, milline on Eesti tulevik – kui hästi on riik ja iseseisvus kaitstud, kas inimeste sissetulekud kasvavad ja milline on meie maine sõprade ja liitlaste seas.

„Võin sulle kinnitada, et täna, üleandmise hetkel, on Eesti riik heas seisus. Meil on tugev kaitsevägi, kes kaitseb meie iseseisvust, ja esmakordselt on meiega koos ka liitlaste sõdurid. Eesti riigi rahaasjad on hästi hoitud, eelarve on olnud mitu aastat järjest ülejäägis ja inimeste sissetulekud liiguvad tõusvas joones. Eestit tuntakse rahvusvaheliselt kui usaldusväärset ja edumeelset riiki,“ lausus Rõivas. „Hea Jüri, ma usun, et sa oled see mees, kes saab sellest vastutusest väga hästi aru, mida tähendab töötada Eesti vabariigi peaministrina. Soovin sulle selles siiralt edu ja kordaminekuid.

Peaminister Jüri Ratas tänas Taavi Rõivast ja tema juhitud valitsust tehtud töö eest. „Minu sügav kummardus sulle selle eest, mida sa oled Eesti vabariigi heaks teinud. Ma hindan seda kõrgelt,“ lausus peaminister Ratas.

Samuti tunnustas Jüri Ratas riigikantselei töötajaid, kellega ta loodab head koostööd. „Ma tulen siia avatult ja usun, et me saame heale lainele,“ lisas Ratas.

Täna ametisse astunud Jüri Ratase valitsuse peamine eesmärk on hoida ja tugevdada Eesti julgeolekut, viia Eesti välja majandusseisakust, suurendada ühiskondlikku heaolu ja sidusust ning pöörata Eesti rahvaarv taas tõusule.

Uue valitsuse ministrid

– ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo

– haridus- ja teadusminister Mailis Reps

– justiitsminister Urmas Reinsalu

– kaitseminister Margus Tsahkna

– keskkonnaminister Marko Pomerants

– kultuuriminister Indrek Saar

– maaeluminister Martin Repinski

– majandus- ja taristuminister Kadri Simson

– rahandusminister Sven Sester

– riigihalduse minister Mihhail Korb

– siseminister Andres Anvelt

– sotsiaalkaitseminister Kaia Iva

– tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski

– välisminister Sven Mikser.