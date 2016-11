Priit Määltsemees loodab, et kunagi taastatakse ka Virtsu raudtee

Urmas Lauri

Vigala kandi mees, Ojapere külavanem ja ajaloohuviline Priit Määltsemees on aastaid kogunud vanu fotosid kunagisest Rapla-Virtsu raudteest. Nüüd tegi ta kogutud materjalist ligi pooletunnise video, milles läbi erinevate ajastute kajastub raudteelõigu hiilgus ja hääbumine, vahendas Maaleht.

„Minu vanaisa on ka ühel veneaegsel Vigala jaamas võetud fotol, küll vaid rongile saatja rollis,“ ütles Määltsemees.

Määltsemehe sõnul on ta vanu fotosid Virtsu raudteest kogunud umbes viis aastat ja see on tema jaoks olnud hobi.

"Tänapäeval pesitseb sisimas tillukene lootus, et kunagi kusagilt leitakse lahendus, kuis taastada see vahva raudteelõik kogu oma ilus. Kui nüüd Rohuküla raudtee teoks saab ja hiidlased kena hooga pealinna jõuavad, siis saarlased, no ma kohe ei tea, mis sellisest asjast arvavad… Tänapäeval liiguvad Euroopas ka kitsarööpmelised reisirongid 100 km/h,“ lausus Priit Määltsemees.

Karuse jaam ja arvatavalt ka esimene reisirong Rapla-Virtsu teel 1. detsembril 1931. Foto: Priit Määltsemehe kogu