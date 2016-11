Lääne ringkonnaprokuratuur saatis kohtu ette soodustuskelmuses süüdistatavad

Toimetanud Tarmo Õuemaa

KIK-ilt üritati pettusega saada veiseostu ja karjaaedade ehitamise toetust. Foto: arhiiv

Lääne ringkonnaprokuratuur saatis kohtusse kriminaalasja, milles kahele juriidilisele isikule, nende juhatuse liikmetele ja esindajale on esitatud süüdistus soodustuskelmuses.

Süüdistuse kohaselt taotles MTÜ ajavahemikul 23.11.2012 kuni 18.11.2013 Keskkonnainvesteeringute Keskuselt pettuse teel toetust veiste soetamiseks. KIK-ile esitati tõendeid, nagu oleks projekti raames läbi viidud nõuetele vastav riigihange ja MTÜ soetas ühelt OÜ-lt selle alusel veised.

Süüdistuse järgi osalesid toetust taotlenud ja riigihanget läbi viinud MTÜ juhatuse liige ja esindaja ebaseaduslikult ühe pakkuja pakkumuse dokumentide koostamisel ning tegelikult ei omandanud MTÜ veiseid näiliselt riigihanke võitnud OÜ-lt.

Ringkonnaprokurör Kaido Tuulemäe sõnul rikuti riigihanke raames ka hankel osalevate isikute võrdse kohtlemise põhimõtet ning konkurentsi kahjustava huvide konflikti vältimise põhimõtet, kuna tegelikkuses omandati veised ettevõttelt, mille juhatuse liige ja omanik oli ka toetust taotlenud MTÜ juhatuse liige.

Samuti taotles MTÜ toetust karjaaedade rajamiseks ja näitas süüdistuse järgi uue rajatisena juba olemasolevaid karjaaedu ning projekti raames omandatud karjaaiad jäeti tegelikkuses paigaldamata.

KIK-i poolt maksti projekti raames välja ligi 36 000 eurot, veiste soetamiseks taotletud ligi 207 000 eurot jäi pettuse tuvastamisel välja maksmata.

Süüdistus soodustuskelmuse toimepanemises esitati MTÜle, selle juhatuse liikmele Martinile (39) ja MTÜ esindajana tegutsenud Egonile (34) ning OÜ-le ja selle juhatuse liikmele Kristile (28).

Kriminaalasja raames on kohus prokuratuuri taotlusel tsiviilhagi tagamiseks arestinud kolm MTÜ juhatuse liikmele kuuluvat kinnistut ligikaudu 36 000 euro väärtuses.

Keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo Lääne talituse juht Vahur Lilleste sõnul töötavad politsei ja prokuratuur aina enam selles suunas, et teha võimalike toetuste väljapetjate elu raskeks ning elukutselised petised kohtu ette saata. „Politsei uurib aastas kümneid soodustuskelmuste juhtumeid, kus erinevatelt toetuste andjatelt on välja petetud, või seda üritatud, kümneid miljoneid eurosid. See on suur kahju, mis otseselt mõjutab paljusid Eesti inimesi, kuna nii mõnelgi ausal ettevõtjal on jäänud toetus petise arvelt saamata.“

Keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo on kahe viimase aasta jooksul menetlenud ja saatnud prokuratuuri edasise menetlusotsuse vastuvõtmiseks üle kahekümne soodustuskelmuse kriminaalasja. Hetkel on menetluses paarkümmend kriminaalasja kogukahjuga, mis ulatub üle 10 miljoni euro.

„Pärast seda, kui õiguskaitseasutused koos toetuse jagajatega on võtnud eurotoetuste jagamise erilise tähelepanu alla ning hakanud probleemiga süstemaatiliselt tegelema, on avastatud rohkem ja suuremates summades pettusi,“ lisas prokurör Tuulemäe.

Kui 2014. aastal jõudis kohtusse 3 soodustuskelmuse kriminaalasja ja süüdi mõisteti 2 isikut, siis möödunud aastal saatis prokuratuur kohtusse 13 ja tänavu 9 kuuga 9 soodustuskelmuse kriminaalasja. Jõustunud otsuseni on kahe aasta jooksul jõudnud 11 kriminaalasja, milles süüdi on mõistetud kokku 18 juriidilist ja 16 füüsilist isikut.

Kohtus süüdimõistmisel näeb karistusseadustik soodustuskelmuse eest ette rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistuse. Juriidilisele isikule saab sellise teo eest mõista rahalise karistuse.

Kohtuistungite algusaega ei ole veel määratud. Lääne ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Annely Erm ütles, et tegu ei ole Läänemaa juhtumiga.