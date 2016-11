Juhtimisõppejõu viis soovitust uuele peaministrile – keda valida oma nõuandjateks

Toimetanud Urmas Lauri

Ettevõtluskõrgkooli Mainor juhtimisõppejõud Elari Tamm (pildil) soovitab Jüri Ratasele viis põhimõtet, mille põhjal endale nõunikud valida, et uus valitsus ei takerduks seisakusse.

Esiteks spetsialistid, kes on targemad, kui peaminister ise. Juht peab teadma, kuhu minna, aga ilmtingimata mitte seda, kuidas. Selleks ongi nõuandjad, kellel on kogemus ja oskus teed näidata. Siin on Taavi Rõivaselt mõndagi õppida.

Teiseks inimesed, kes ei tee seda raha pärast, vaid jagavad peaministri unistust paremast Eestist. Nad tahavad minna sinna, kuhu läheb ka juht. Nad tahavad seda teha hoiakute ja kultuuriga, mida juht kannab. Nii kiidetud kui kirutud, aga inspiratsiooniks võiks vaadata Isamaa esimese valitsuse poole.

Kolmandaks inimesed, kes on aktiivsed kodanikud. Juhtimine toimib kõige paremini läbi eeskuju. Kui nõuandja on aktiivne mittetulundusühingute töös, kodanikealgatustel või heategevuses, siis on autoriteet ja nõu tunduvalt mõjusam. Kunagi pole Eesti vabakonna vaimujõud olnud suurem kui täna. Siin on peaministril võimalus ka praktikas näidata, et jutt avatusest ja kaasamisest ei olnud vaid sõnakõlks.

Neljandaks inimesed, kellel on hea reputatsioon. Nõuandjate enda moraalsed ja eetilised tõekspidamised peaksid vastama nende tegudele. Nõuniku haridus, mineviku töökogemus ja oskused ei pruugi olla kogu “paketi” sisu. Nõuandja kehvapoolne iseloom võib ohtu seada peaministri reputatsiooni. Siin peab suuna andma peaministri enda moraalne kompass – ja eks selle näit ütle mõndagi.

Viiendaks ei tohiks ligi lasta pugejaid ja takkakiitjaid. Nõuandja peaks julgema peaministrit kritiseerida ja sundima teda pingutama paremate tulemuste nimel. Viimase paari kuuga on selga löödud palju nuge. Siin on peaministril võimalus näidata vaimusuurust ja võtta kuulda ka kõige kibedama vastase nõu.