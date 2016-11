Haigekassa: kardioloogia teenuste mahud järgmisel aastal ei vähene

BNS

Kui südamearstid hoiatasid teisipäeva hommikul, et kuna ravi kättesaadavus väheneb veelgi, siis 2017. aastal saavad nad ravida vaid erakorralisi haigeid, siis haigekassa kinnitab, et kardioloogia teenuste mahud järgmisel aastal ei vähene.

Tervishoiuteenuste hinnakirja kaasajastamine ei vähenda haigekassa kinnitusel kardioloogia teenuste kättesaadavust ja kvaliteetse ravi võimalusi järgmisel aastal. “Peame väga oluliseks, et nii täna kui ka tulevikus oleks Eesti ravikindlustatud inimestel võimalik saada kaasaegset ja kvaliteetset südamehaiguste diagnostikat ja ravi. Sellest tulenevalt on järgmisel aastal haigekassa poolt rahastatavad kardioloogia eriala teenused vähemalt käesoleva aasta tasemel, eelarvet ei vähendata,” rõhutas haigekassa tervise edenduse ja kommunikatsiooni talituse juht Liis Hinsberg.

Planeerides Eesti elanikele vajalikke tervishoiuteenuseid, tuleb haigekassa kinnitusel kogu teenuste loetelu ja ka eralade lepinguid vaadata tervikuna – inimesed on õigustatud ravi saama kõigi tervisemurede korral. Sealjuures on väga oluline tagada kõigile teenustele õiglased hinnad, mis on kooskõlas teenuse osutamiseks vajalike kuludega. Samuti peab haigekassa rahastust planeerides arvestama ravikindlustuse eelarve üldraamistikuga.

“Eesmärgiga hoida tervishoiuteenuste loetelu ajakohasena ning tagada teenuste optimaalne ja tegelikkusele vastav maksumus viiakse alates 2017. aastast püsikardiostimulaatorite ja implaneeritavate kardioverter/defibrillaatorite piirhinnad kooskõlla tegelike hankehindadega Eesti Kardioloogide Seltsi esitatud andmetele tuginedes. Seadmete paigaldamise teenuste hinnad jäävad samaks,” märkis Hinsberg.

Kardioloogiliste lisavahendite hinnakirja tegelikkusega kooskõlla viimise mõju on ligi 2,2 miljonit. Korrigeerimisel saavutatud sääst planeeritakse siiski kardioloogia ravi kättesaadavuse tagamisse, rahastades samas mahus rohkem ja vajadusel ka kallimaid ravijuhte. Seega – hinnakirja kaasajastamine ei vähenda kardioloogia teenuse rahastamist järgmisel aastal, kinnitas haigekassa.

“Järgmise aasta lepingute läbirääkimised seisavad veel ees, kuid tänaseks ei ole meile ükski haigla teada andnud plaanidest piirata järgmisel aastal teenuse kättesaadavust, sh infarktiravi osutamist. Kardioloogia eriala on väga oluline valdkond ning plaanime lepinguläbirääkimistel haiglatega kindlasti seda teemat eraldi käsitleda ning veenduda, et kardioloogilistele patsientidele on kvaliteetne ja kaasaegne ravi kättesaadav ka edaspidi. Vältimatu abi, ka infarkti korral, peab alati olema inimestele tagatud. Sellega arvestame nii meie kui haiglad lepingute planeerimisel,” rääkis Hinsberg.

Kardioloogia eriala hinnakirja kaasajastamisel on haigekassa hinnangul väga oluline roll koostööl kardioloogidega. “Eriala teenuste hindade kaasajastamine sõltub väga palju sellest, kas kardioloogid on valmis protsessis osalema. Kohtume seltsiga regulaarselt ning loodame, et järgmisel aastal on võimalik viia eriala teenuste hindade kaasajastamine koostöös lõpule,” lisas Hinsberg.

Eesti Kardioloogide Selts hoiatas, et haigekassa kavandatav kahe miljoni euro suurune südamehaiguste raviks ettenähtud raha vähendamine halvab ravi kättesaadavust väga olulisel määral.

“Haigekassa kärpis 2016. aastal südamehaigete raviraha kolme miljoni euro võrra ning järgmisel aastal on plaanis veel kahe miljoni euro suurune kärbe. Sel aastal on kaks suurimat kardioloogiakeskust pidanud suuremast osast plaanilisest ravist juba loobuma, sest olemasoleva rahaga saame aidata vaid erakorralist arstiabi vajavaid haigeid. Tehtud otsuste tõttu kannatavad kõige enam südame- ja veresoonkonna haigusi põdevad patsiendid – see haiguste rühm on suurim haigestumise ja surma põhjustaja Eestis -, kellele me alates 2016. aastast ei suuda ravi tagada varasemate aastate tasemel,” seisab pöördumises.

Südamearstid juhivad tähelepanu, et siiani on haigekassa poolt katmata mitmed väga olulised teenused nagu infarktihaigete invasiivse ravi ööpäevaringne valveteenistus, ehhokardiograafi ööpäevaringne valveteenistus, ööpäevaringne EMO konsultandi valveteenistus, üks kardioloog kuue intensiivravi patsiendi kohta, rütmihäirete kompleksablatsioon, südame veresoonte komplekslaiendamine, südame veresoontesisene piltdiagnostika ja nii edasi.

“Uue kärpega kaob ära ka südamepuudulikkust ravivate stimulaatorite paigaldusteenus. Kõiki neid teenuseid on haiglad kompenseerinud senini teiste teenuste arvelt. Planeeritava kärpe jõustumisel on Eesti esimene riik Euroopas, kus infarktiravi sõltub kellaajast, see tähendab, et see ei ole kättesaadav ööpäevaringselt,” lisavad südamearstid.