Haapsalus otsustati uuesti defineerida ravimuda

TERE KK muda tootearenduslabori ekspert-spetsialist Jaanus Terasmaa. Foto: Kairi Sammel

Eesti ravimuda valdkonna inimesed otsustasid reedel Haapsalus, et poole aasta jooksul lepitakse kokku ravimuda definitsioonis.

Haapsalus tegutseva Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni kompetentsikeskuse (TERE KK) üks eesmärk on uurida ravimuda ja arendada selle kasutamist. “Kui ravimuda kasutamine peaks elavnema, tekib ju kohe küsimus, mis asi see ravimuda täpselt on ja milline ta olema peaks,” ütles TERE KK projektijuht Talis Vare. “Praegu kehtivad nõukogude ajast pärit normatiivid, mis reguleerivad seda ainult osaliselt.”

TERE KK kutsus reedeks Haapsallu kokku asutused, ettevõtted ja teadlased, et rääkida nii Eesti ravimuda valdkonda reguleerivast seadusandlusest kui ka kehtivatest ravimuda kvaliteedinõuetest.

Kohtumisel olid esindatud sotsiaalministeerium, terviseamet, keskkonnaministeerium, Eesti ravimuda maardlate ettevõtjad, ravimuda teenuseosutajad, ravimuda- ja turbatoodete tootjad.

Samuti olid kohal teadlased, nii kompetentsikeskuse ravimuda valdkonna ekspert-spetsialistid kui ka töötervishoiu- ja taastusarstid.

Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna peaspetsialist Leelo Männiku ettepanekul otsustasid kohtumise osapooled, et luuakse ravimuda valdkonna töörühm, mille ülesandeks on kuue kuu jooksul vaadata üle ja vajadusel selgemalt defineerida ravimuda termin.

Valmistatakse ka ette Eesti ravimuda kvaliteedinõudeid sätestav määruse eelnõu.

“Oluline on, et muudatused seadusandluses toetaksid ravimuda valdkonnaga seotud ettevõtete konkurentsivõime- ja müügikäibe kasvu nii Eestis kui ka eksportturgudel,” ütles TERE KK direktor Eva Makienko.

Kui enne Euroopa Liitu astumist andsid ravimudale sertifikaate geoloogiakeskus ja ravimiamet, siis 2005. aastast on riik võtnud järelevalvefunktsiooni, selgitas ta.

See tähendab, et riik jälgib ravimuda kasutamist vastavalt valdkonnale – kui on mudamask, peab see vastama kosmeetikale kehtivatele nõuetele ja nii edasi. Ravimiameti valdkonda ravimuda enam ei kuulu, sest tegemist on elusa asjaga, mille parameetrid muutuvad. Samas on mudaraviteenus haigekassa raviteenuste nimekirjas.

“Peamegi üle vaatama terminoloogia,” ütles Eva Makienko, kelle sõnul on õigem rääkida peloididest, mis on ravimudade teaduslik nimetus.