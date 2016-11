Aasta parima sportlase valimistel saab hääletada Lehise ja Kuuse ning Novosjolovi poolt

Eesti epeenaiskond. PEETER LANGOVITS

Eesti olümpiakomitee iga-aastasel parima sportlase netihääletusel on tänavu parima meessportlase kandidaadiks vehkleja Nikolai Novosjolov. Selles kategoorias on parimad võiduvõimalused siiski jalgpallur Ragnar Klavanil, kes tänavu pääses mängima Inglismaa kõrgliigasse Liverpooli värvides. Samuti on head võiduvõimalused kergejõustiklastel, Rio OMi kangelastel Rasmul Mägil ja Martin Kupperil.

Naissportlase arvestuses on olümüiakomitee tänavu soostunud nimekirja lisama vigursuusatähe Kelly Sildaru, kellele tihedat konkurentsi pakub Eesti uus Kaia Kanepi ehk Anett Kontaveit.

Võistkondade arvestuses on epeenaiskonna liikmeks arvatud ka Katrina Lehis, kes küll Rio olümpianaiskonda ei pääsenud. Koos temaga kandideerivad aasta parima naiskonna tiitlile Julia Beljajeva, Irina Embrich, Erika Kirpu ja Kristina Kuusk. Suurimad võiduvõimalused on selles kategoorias aga ilmselt Eesti võrkpallimeeskonnal.

Hääletada saab siin.