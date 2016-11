Vabaerakonna presidendivalimiste korra muutmise eelnõu läbis esimese lugemise

Jüri Adams. Foto: arhiiv

Riigikogu hääletas täna Vabaerakonna esitatud presidendivalimiste korra muutmise eelnõu poolt. Eelnõu eesmärk on tagada pärast presidendivalimise läbikukkumist Riigikogus nende õnnestumise valimiskogus. Praegu see nii ei ole, sest nõutav on osavõtnud valijameeste enamus ja osavõtjateks loetakse ka neid, kes rikuvad või ei täida sedelit. Eelnõu, mille vastu hääletasid Reformierakonna ja EKRE saadikud, läheb teisele lugemisele.

Põhiseaduse ühe autori ja Vabaerakonna saadiku Jüri Adamsi sõnul on oluline, et eelnõu ei maanduks riiulile. „Möödunud presidendivalimiste protsessi negatiivne kogemus, mis küll päädis hea tulemusega, veenis meid, et riigi ladusa toimimise nimel on seda korda vaja muuta. Ei ole õige, et väike vähemus, kes sedeleid ei täida või rikub, dikteerib suurele enamusele tulemust ning paneb valimisi Riigikogu ja valimiskogu vahel pendeldama,“ ütles ta.

„Meil on hea meel, et Jüri Ratase lubadus opositsiooni mitte koha maha teha selle idee puhul teostus, kuid veelgi tähtsam on see, kas eelnõu saab seaduseks või seda pannakse riiulile. Kui teine variant, siis asi on hapu. See puudutab ka teisi olulisi eelnõusid,“ sõnas Jüri Adams.

Tema sõnul on 1996. aasta presidendi valimise seadusesse sisse kirjutatud Põhiseaduse Assamblee tahte võltsimine. „See võltsimine seisneb selles, et Põhiseaduse Assambleest ei ole meil ei suulisi ega ühtegi kirjalikku märkust selle kohta, et seal võidi tõsiselt mõelda varianti, et kui presidendi valimine on jõudnud valijameeste kokku, siis võiks see tulla tagasi Riigikokku. Seadus ei tohi põhiseadust niiviisis tõlgendada,“ lisas Vabaerakonna saadik.