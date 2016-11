Liiklustrahvide suurus hakkab raskete rikkumiste puhul sõltuma palgast

Toimetas Lemmi Kann

Kõrgemapalgalised kihutajad ja purjus autojuhid peavad tulevikus arvestama tunduvalt suuremate trahvidega. Foto: arhiiv

Uue valitsuse koalitsioonilepe näeb ette, et raskemate liiklusrikkumiste puhul sõltuks trahvi suurus inimese sissetulekust – aastas puudutaks see umbes 3000 purjus peaga rooli istujat ja paarisadat kihutajat, vahendab ERR-i uudisteportaal.

Vandeadvokaat Indrek Sirk peab sellise süsteemi rakendamist suuremate liiklusrikkumiste korral mõistlikuks. "Meie maksu- ja tolliamet on piisavalt andmeid kogunud, kriminaalmenetluses see täiesti toimib," ütles Sirk.

Uues valitsuses siseministri kohale asuv Andres Anvelt vastas küsimusele, kuidas mõjub muudatus neile, kes oma sissetulekuid varjavad, ehk kas see võiks suurendada ümbrikupalgakiusatust ja ettevõtjal endale ametlikult vaid miinimumpalga maksmist, et selliste ärimeestega peab maksu- ja tolliamet tegelema niikuinii.

"Kindlasti on võimalus selliste karistuste eest pääseda selle kaudu, et mitte maksta makse, aga tuleb meeles pidada, et maksude mittemaksmine on täpselt samuti kriminaalkuritegu. Nad oma kasumi teenivadki selle pealt, et mitte täita ühiskonna reegleid," märkis Anvelt.

