Läänemaa Jalgpalliklubi poisid tõid Pärnu-Jaagupi turniirilt taas karika

Triin Vellemäe, Läänemaa JK



Läänemaa JK 2006 poisid aj treener Aavo Tomingas. Foto: Elen Kuli

Juba kolmandat aastat järjest osalesid Läänemaa JK trennilapsed Pärnumaa Jalgpallikeskuse poolt korraldataval siseturniiril Pärnu-Jaagupi Cup. Kui varasematel aastatel on olnud esindatud ainult 2006. aastal sündinute võistkond, siis sel aastal osalesid ka 2007. ja 2008. sünniaastaga noored jalgpallurid.

2006. poisid olid võistlustules eelmisel pühapäeval ja seda koguni kahe võistkonnaga. Otsustasime, et anname kõigile trennis käivatele poistele korralikult mänguaega, kommenteeris otsust poisse juhendav Läänemaa Spordikooli treener Aavo Tomingas.

Nooremates vanusegruppides oli osalevaid võistkondi kuus ning kõik mängisid kõigiga läbi ja tulemuste põhjal saadi lõplik pingerida. 2006. aastal sündinute turniiril oli tiime kokku kümme. Lisaks Läänemaale olid kahe võistkonnaga väljas Pärnu JK ja JK Poseidon. Seetõttu olid võistkonnad jaotatud kahte alagruppi.

Läänemaa I võistkond sai vastasteks Pärnu-Jaagupi, kus mängisid Pärnu Kalevi Jalgpallikooli kasvandikud, JK Poseidoni, Saaremaa JK AameraaSe ja Pärnu JK II tiimi.

Esimeses mängus saadi 4:1 võit Poseidoni üle. Ka Saaremaa eakaaslased suudeti teises mängus 3:2 alistada. Kolmaski mäng oli edukas ja mäng Pärnuga lõppes seisul 2:1 läänlaste kasuks. Viimases alagrupi mängus Pärnu-Jaagupiga olid LJK poisid mängupildi põhjal küll osavamad, kuid mäng lõppes napi 2:3 kaotusega. Nii lõpetati oma alagrupp 9 punkti ja teise kohaga.

LJK II võistkonna alagrupi vastased olid Pärnu JK I, FC Paide, Keila JK ja JK Poseidon. Võistkonna koosseisus seitsmest liikmest kolm oli oma elu esimesel turniiril ning sai väärt võistluskogemuse. Alagrupimängudes võideti 2:0 Poseidonit ning mängiti 0:0 viiki Paidega. Alagrupis jäädi kokkuvõttes kolmandaks ning 7.-8. koha mängus võideti Paidet ning tuldi seitsmendaks.

Läänemaa JK II võistkonna koosseisus mängisid Kert Markus Vare, Joosep Vingissaar, Oliver Mark, Ralf Latik, Morgan Harold Madiberg, Rene Veiker ja Marcus Melsas.

Läänemaa JK I võistkonna play-offi vastaseks sai tugev Pärnu JK, kel õnnestus mäng 3:1 võita. Poisid lihtsalt ei suutnud väravaid lüüa, kuigi ei olnud kindlasti tehniliselt vähemosavad, märkis treener Aavo Tomingas.

Edasi mindi võitlema kolmanda koha eest. 3.-4. koha mängus võideti 4:1 Pärnu-Jaagupit, kellele varem napilt alla jäädi. Nii saadi turniiri kokkuvõttes koht esikolmikus ja auhinnakarikas.

Kuue mänguga löödi kokku 16 väravat – Orm Robert Rammul ja Arti Viispert mõlemad viis, Robi Suder, Uku Toomas Rand ja Daniil Zaharenkov kõik kaks.

Läänemaa JK I.võistkond mängis koosseisus Robi Suder, Arti Viispert, Orm Robert Rammul, Uku Toomas Rand, Daniil Zaharenkov, Tristar Leppik ja Otto Villem Valdmann.

Turniiri võitis Pärnu JK, Keila JK tuli teiseks.

Turniiri peakorraldaja, meeste esiliigas mängiva Pärnu Jalgpalliklubi treeneri, Marko Lelovi sõnul teda Läänemaa poiste head tulemused enam ei üllata, sest on viimastel aastatel neid oma turniiridel juba esikolmikus nägema harjunud. Eelmisel aastal tulid LJK 2006. poisid teiseks, aasta varem samuti kolmandaks. Küll aga küsiti lapsi toetama tulnud vanemate käest Pärnumaa lapsevanemate poolt, et mis koht see Läänemaa, mis klubi nimes, ikkagi on, kas Lihula. Viimase kohaga seostatakse Läänemaa tõenäoliselt aastaid samal turniiril käinud Lõuna-Läänemaa JK järgi, kus küll ka ühegi asula nime ei sisaldu. Tegemist üsna sageli ettetuleva olukorraga, sest Haapsalu nime otseselt kuskil kirjas ei ole.

Pärnu-Jaagupi spordikeskuses neljandat korda peetud turniir on silma paistnud hea korralduse, taskukohase osalustasu ja sellega, et medali saavad kõik osalejad. Eriti noorematele lastele on mälestuseks jääv medal või diplom oluline.

