Kuidas automaks päriselt ellu viiakse ja millistele masinatele tehakse erand?

Automaksu kohta on levinud erinevaid müüte. Sotside esimees Jevgeni Ossinovski tegi Ärilehele uue maksu rakendamise puust ja punaseks.

"Mootorsõidukite ühekordset registreerimistasu tuleb tulevikus tasuda ainult sõiduki esmasel registreerimisel Eestis. Olgu need Eestist ostetud uued või välismaalt toodud nii uued kui ka kasutatud sõidukid," kirjeldas Ossinovski juurutatavat maksu.

Kas kõne all oli ka võimalus, et autosid võiks maksustada CO2 heitmekoguse alusel?

"Auto võimsus on kõige paremas korrelatsioonis nii auto heitmekoguse kui ka hinnaga. Oleme otsustanud autosid maksustada nende võimsuse järgi ja see tähendab, et kallimad ja keskkonda saastavamad sõidukid on kõrgemalt maksustatud kui soodsamad ja keskkonnasõbralikumad. Kui vastavat eelnõu hakatakse välja töötama, siis kindlasti tulevad kõne alla ka erandid näiteks elektriautodele," lubas Ossinovski.

Uus loodav valitsusliit plaanib mootorsõidukite pealt ühekordset registreerimistasu küsima hakata juba järgmisel aastal, ilmselt jõustub muudatus suvekuudel.

2,5 eurot kilovati kohta tuleb seaduse jõustumisel maksta ühekordselt autot ostes, kui auto võimsus on kuni 130 kilovatti. Võimsamate, üle 130-kilovatiste autode puhul oleks iga täiendav kilovatt maksustatud ilmselt 7,5 euroga. Üle 200-kilovatiste autode puhul maksaks üks kilovatt 17,5 eurot.

Lääne Elu kirjutas novembri keskpaigas, et VolksWageni skandaali tuules paljastus tõsiasi, et ELi poolt paljukiidetud väikse töömahuga automootorid toodavad reaalsetes tingimustes tunduvalt rohkem heitgaase kui „kasvuhoonetingimustes” tehtavate kütusekulu- ja heitmetestide tulemusel autode tehniliste näitajate juures kajastatakse.

Autotööstused on kääbusmootoreid hülgamas.

Alates järgmisest aastast hakkavad uued autod läbima reaalseis sõidutingimustes tehtud NOx testi ja 2019. aastast jõustub üleilmne, senisest elulähedasem kütusekulu- ja CO₂-heitmetestimetoodika.