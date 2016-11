Kadri Liik: Venemaa tahab USA-ga tõsist vestlust maailma mängureeglite üle

Toimetanud Urmas Lauri



Kadri Liik esinemas kaheksandal Lennart Meri konverentsil 26. aprillil 2015. Foto: Ave Maria Mõistlik

Venemaa tahab USA-ga tõsist vestlust maailma mängureeglite üle, selle üle, mis on lubatud ja mis pole, ütles Euroopa välissuhete nõukogu vanemteadur Kadri Liik. Tema sõnul loodab Venemaa seda saada USA presidendiks valitud Donald Trumpilt, kuid samas kardetakse Moskvas ka Trumpi ennustamatust.

"Selle üle, mida Venemaa võiks Ameerikalt tahta ja kas ta saab seda, olen palju mõelnud. Siin on kahesuguseid märke. Minu meelest, mida Venemaa tahab, on tõsine vestlus Ameerikaga, aga ka Läänega tervikuna, maailma mängureeglite üle – mis on lubatud, mis pole, nad tahavad, et ei oleks mingeid värvilisi revolutsioone, mingit sekkumist riikide siseasjadesse, riikide siseolukorra tingimusteta aktsepteerimist, ei mingit kriitikat Venemaa inimõiguste kohta, ja mõjusfääre," rääkis Kadri Liik ETV saates "Välisilm".

Oma mõjusfäärina näeb Venemaa Liigi sõnul praegu aga küllalt piiratud ala, kuhu kuuluvad peamiselt idapartnerluse riigid.

